Accountant krijgt factuur niet betaald: klant had al meer overgemaakt dan was geoffreerd

Een accountantskantoor dat een onduidelijke prijsafspraak had gemaakt met een klant, krijgt een factuur voor het opstellen van de jaarrekening over 2020 niet betaald. De kantonrechter oordeelt dat de klant eerder al meer had betaald dan was afgesproken.

Een sloopbedrijf en de overkoepelende beheermaatschappij nemen een accountant in de arm. Voor het opstellen van de jaarrekening van de beheermaatschappij brengt het kantoor in 2019 een offerte uit van 2.584 euro, die wordt geaccepteerd. In de loop der tijd factureert de accountant diverse bedragen en die worden betaald.

Maar in maart vorig jaar gaat het anders: de accountant stuurt de beheermaatschappij een factuur van 2.901,28 voor het opstellen van de jaarrekening 2020. Die blijft onbetaald en het kantoor daagt de klant voor de rechter om betaling af te dwingen.

Meerwerk berekend

De klant stelt bij de kantonrechter echter twee offertes te hebben ontvangen voor in totaal 8.103 euro: eentje voor de beheermaatschappij en eentje voor het sloopbedrijf. Die offertes waren akkoord, maar het meerwerk dat later daarbovenop in rekening is gebracht niet. In totaal is over 2020 tot en met 2022 bijna 21.000 euro te veel betaald, zo luidt de tegenvordering van de klant.

Het accountantskantoor stelt echter juist géén werkzaamheden te hebben verricht die buiten de omschrijving van de offerte vielen. De rechter bepaalt dat niet is vastgesteld dat er met voor alle werkzaamheden een vaste prijs is afgesproken van 645 euro inclusief btw per maand, zoals het sloopbedrijf stelt. Volgens het accountantskantoor is alleen met het zusterbedrijf een vaste afspraak gemaakt en daar gaat de rechter in mee, want de klant heeft daar geen tegenbewijs tegenovergesteld.

Offerte is basis

De basis voor de verrichte werkzaamheden en de daarvoor verschuldigde betaling is de offerte uit 2019, aldus de kantonrechter. Dat bedrag is later niet gewijzigd. De beheermaatschappij stelt de factuur uit maart 2022 niet te hoeven betalen omdat er al (veel) meer is betaald dan op grond van de offerte zou moeten. Het accountantskantoor betwist niet dat er inderdaad bovenop de afgesproken prijs al bijna 21.000 euro is betaald, al zijn de daarbij vermelde factuurnummers bij het kantoor niet bekend.

De kantonrechter oordeelt dat de factuur gezien de al extra betaalde bedragen onbetaald mag blijven, ook omdat het accountantskantoor de vordering niet nader heeft onderbouwd. ‘Het had op de weg van Omnyacc gelegen nader te onderbouwen waarom de door Adelina gedane betalingen niet zien op de onderhavige factuur, te meer omdat die betalingen het geoffreerde bedrag te boven gaan.’

Extra betalingen niet vergoed

Maar het sloopbedrijf krijgt de extra betalingen niet teruggestort, want het heeft onvoldoende weersproken dat het betalingen van de beheermaatschappij en het sloopbedrijf op een hoop heeft gegooid, terwijl het om verschillende bedrijven gaat waaraan afzonderlijk offertes zijn verstuurd.

Kantonrechter Alkmaar, 21 juni 2023