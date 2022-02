Visser & Visser krijgt label ‘world-class workplace’

Visser & Visser heeft het label World-class Workplace 2022 toegekend gekregen. Dat label wordt door medewerkersonderzoeksbureau Effectory gegeven aan organisaties die hoog worden gewaardeerd op het gebied van medewerkersbevlogenheid en goed werkgeverschap.

World-class Workplace was voorheen Beste Werkgevers genaamd en wordt toegekend aan bedrijven die door hun medewerkers hoger worden beoordeeld dan hun branchegenoten op goed werkgeverschap. Visser & Visser krijgt het keurmerk nu voor de derde keer op rij op vier deelnames. ‘Misschien wel omdat samenwerking zo verankerd ligt in onze cultuur. Samenwerking levert nieuwe energie op, zodat je organisatie en medewerkers iedere keer weer grenzen kunnen verleggen. Het is een manier van werken waardoor je ontwikkelt, groeit en beter wordt bij iedere stap die je zet.’