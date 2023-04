De Jong & Laan zet nieuwe studie op met NHL Stenden

Als eerste accountants-en advieskantoor in Nederland gaat de Jong & Laan in samenwerking met NHL Stenden Hogeschool een volledige opleiding Associate Degree (Ad) Finance & Control aanbieden aan mbo 4 studenten. De opleiding is gericht op mbo-studenten die op dit moment afhaken omdat ze opzien tegen hoge studiekosten. De Jong & Laan betaalt hun opleiding.

In een speciale de Jong & Laan klas halen mbo 4 studenten in 2 jaar tijd hun Ad. De opleiding wordt voor hen volledig gefinancierd. Daarnaast werken zij bij de Jong & Laan. Een associate degree is een hbo-opleiding op NLQF 5 niveau en ligt daarmee tussen een mbo-4 (NLQF 4) en een hbo-bachelor (NLQF 6). Een associate degree is meer gericht op de praktijk dan een hbo-bachelor.

Nieuwe doelgroep

Met dit initiatief wordt in een krappe arbeidsmarkt een nieuwe doelgroep aangesproken. Vorig jaar stroomde 44% van de mbo 4 studenten door naar het hbo. Van de overige 56% is er een groot gedeelte die wel naar het hbo kan én wil, maar dit toch niet doet. De combinatie studieduur, studiekosten en zelfvertrouwen maakt dat een groot gedeelte van de mbo 4 studenten stopt na het afronden van hun mbo-opleiding. Hierbij zijnde meest doorslaggevende factoren de studieduur en de studiekosten. Het idee dat zij na vier jaar nóg vier jaar moeten studeren, schrikt af. Net als de extra kosten met een eventuele studieschuld tot gevolg. In deze praktische overwegingen hebben ook ouders/verzorgers een grote rol in de keuze die studenten maken (Onderwijsinspectie, 2021).

Betaald studeren

‘Door de samenwerking tussen de Jong & Laan en NHL Stenden Hogeschool nemen we deze belemmeringen weg en bieden wij de groep mbo 4 studenten die wil doorstuderen een mooie kans’, aldus Cor Koopmans, Lecturer Finance bij NHL Stenden Hogeschool. De kosten van de studie worden volledig vergoed door de Jong & Laan. De studenten werken tijdens hun studie 24 uur in de week bij de Jong & Laan en krijgen hier ook voor betaald. En er is sprake van een baangarantie na het afronden van de 2-jarige studie. Tenslotte is het AD traject een niveau 5 hbo-opleiding en de perfecte tussenstap om eventueel (wederom in twee jaar) een hbo-opleiding af te ronden.