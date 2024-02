Arbeidsmarkt: ‘Zoek via je eigen medewerkers’

De derde aflevering van AV on Air gaat over de arbeidsmarkt. Piet-Jan Boringa geeft duiding aan de trends die hij ziet en Chantal Wegdam vertelt hoe ze bij Eshuis Accountants en Adviseurs omgaan met de krapte op de arbeidsmarkt.

Piet-Jan Boringa, RA en partner bij Alterim, een werving- en selectiebureau voor financials, en Chantal Wegdam, HR Professional, zijn het in de podcast niet over alles met elkaar eens, maar wel over de belangrijkste manier van nieuwe mensen aantrekken: het eigen netwerk. Boringa: ‘Er zijn best veel accountantskantoren die lokaal georiënteerd zijn. Zij sponsoren verenigingen die er lokaal of zelfs regionaal zijn en kennen iedereen binnen die verenigingen. Als er dan binnen een sportclub iemand is die interesse heeft in het accountantsvak, dan is dat accountantsbureau de eerste waar ze aankloppen om in gesprek te gaan. Zo’n kantoor moet nieuwe medewerkers niet zoeken in landelijke advertenties of een bureau zoals dat van ons inschakelen,’ legt Piet-Jan Boringa uit. ‘Nee, ze moeten het zoeken in hun eigen netwerk, dichtbij huis.‘

Medewerkers zijn beste ambassadeurs

Chantal Wegdam is het hiermee eens: ‘Wij zeggen altijd: onze medewerkers zijn de beste ambassadeurs. We beginnen ook bij de medewerker in kwestie. Onze recruiter gaat in de eerste week al met de nieuwe medewerker om tafel om samen in zijn of haar netwerk te kijken op LinkedIn. Gewoon om te kijken of er iemand tussen zit die bij Eshuis past.‘

Wervingstip

Dat is ook de belangrijkste tip van Piet-Jan Boringa en Chantal Wegdam voor accountantskantoren als het gaat om het werven van nieuwe en het behouden van huidige medewerkers: ‘Blijf in contact en zoek via je eigen medewerkers.’

Maandelijkse podcast voor de mkb-accountant

Vanaf januari is AV on Air live, de podcast voor de mkb-accountant. Elk kwartaal wordt er in een aantal afleveringen een thema besproken met experts in de branche. Het eerste kwartaal heeft als thema De toekomstbestendigheid van de accountancy. In de volgende aflevering gaan Jan en Anja in gesprek met Fou-Khan Tsang, voorzitter van de Raad van bestuur van Alfa accountants, over de rol van de mkb-accountant met betrekking tot duurzaamheid.

AV on Air is te beluisteren via Spotify.