Personalia | Moore MKW benoemt Raad van Commissarissen

Moore MKW heeft een Raad van Commissarissen (RvC) benoemd. Op 12 maart zijn John van der Starre, Floor Verhaaf en Sergej Berendsen als leden aangesteld. Van der Starre heeft uitgebreide ervaring als toezichthouder en zal de rol van voorzitter op zich nemen. Hij wordt bijgestaan door Verhaaf en Berendsen als leden.

Voorzitter RvC John van der Starre: corporate governance expert

John van der Starre is oprichter van 3D Governance. Hij heeft brede ervaring als bestuurder en toezichthouder in diverse sectoren. Als voormalig openbaar accountant, onder meer als auditpartner bij PwC, kent hij de accountancypraktijk. In de afgelopen jaren heeft Van der Starre zich gespecialiseerd in het vakgebied van corporate governance. Hij combineert daarbij strategisch inzicht met praktische ervaring. Van der Starre: “Onze rol binnen de RvC omvat zowel adviseren als toezicht houden, met de nadruk op het ondersteunen en waarborgen van goed bestuur en effectieve risicobeheersing. Dit doen wij in lijn met het strategisch plan van Moore MKW, dat zich richt op vijf kernpijlers: de mensen, adaptief vermogen, kwaliteit, digitalisering en innovatie, en realisatie van een duurzame impact. Samen werken we aan een toekomstbestendige organisatie, waarbij deze pijlers de basis vormen voor onze ambitie om duurzame groei en succes te realiseren.”

RvC-lid Floor Verhaaf: focus op HR en de mens

Floor Verhaaf is HR Manager bij Star-shl en strategisch partner HR Development bij het Nederlands Expertisecentrum Vitaliteit. Daarnaast is zij eigenaar van adviesbureau Oerdwister. Floor Verhaaf brengt niet alleen haar visie op HR, maar ook kennis over vitale en gezonde organisaties naar de RvC. Daarmee is zij van grote toegevoegde waarde. De eerste en belangrijkste strategische pijler van Moore MKW is ‘Mensen op één’. Dat doen wij door ons te organiseren rondom werkgeluk. Onze kernwaarden teamwork, plezier, balans, persoonlijke ontwikkeling en professionaliteit staan daarin centraal. Verhaaf: “Als HR-professional geloof ik in het belang van een gezonde werkcultuur en zal ik binnen de RvC toezien op het bevorderen van welzijn en ontwikkeling binnen Moore MKW.”

RvC-lid Sergej Berendsen: kennis over verandermanagement, IT en financiële sector

Sergej Berendsen is bijna vijf jaar Chief Executive Officer (CEO) bij IDC Metri, onderdeel van IDC, een wereldwijde speler op het gebied van market intelligence, adviesdiensten en ICT-oplossingen. Hij is zeer ervaren op het vlak van verandermanagement binnen de IT- en financiële sector. Zijn strategisch en tactisch denkvermogen én aandacht voor menselijke verbinding zijn een welkome aanvulling in de RvC. Zeker gezien de ambitie van Moore MKW voor toekomstbestendige organisaties en de focus op digitaliseren en innoveren. Berendsen: “Als bruggenbouwer tussen technologie en bedrijfsstrategie kijk ik ernaar uit om vanuit de RvC met elkaar te bouwen aan een toekomst vol digitale kansen en innovaties voor Moore MKW.”

“Mix van vaardigheden om belangen Moore MKW te bewaken”

Volgens Eric Hutten, bestuursvoorzitter van Moore MKW, is de benoeming van een nieuwe RvC een belangrijke stap in de strategische koers van het bedrijf. De expertises van de leden zijn gekozen om een mix van vaardigheden en ervaring binnen de RvC te waarborgen. De RvC bewaakt de belangen van de onderneming, aandeelhouders en andere belanghebbenden, ziet toe op het beleid van de directie en adviseert bij strategische beslissingen.

Foto v.l.n.r. John van der Starre, Floor Verhaaf en Sergej Berendsen.

