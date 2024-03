AGN International en Nexia gaan nauw samenwerken. Door krachten te bundelen ontstaat een netwerk met wereldwijd meer dan 400 kantoren.

De strategische samenwerkingsovereenkomst is per 13 maart 2024 van kracht. Doel is synergie te creëren tussen de aangesloten kantoren. Door kennis te delen zouden zowel AGN- als Nexia-leden hun klanten beter kunnen bedienen, is de gedachte. CEO Malcom Ward van AGN ziet de samenwerking als ‘een positieve strategische stap binnen een markt die snel verandert’. Tim Wilson, CEO van Nexia, zegt dat businessgroepen, commissies en besturen actief worden aangemoedigd om samen te werken, bijvoorbeeld bij het uitwisselen van best practices op gebied van personeel en opleiding. Beide netwerken blijven vooralsnog onder hun eigen naam actief.

Nederland

Lid van AGN zijn in Nederland Daamen & Van Sluis Accountants Belastingadviseur, Qconcepts, DK Accountants & Adviseurs en Rosenberg Consult. Nexia is in Nederland gedecimeerd door het verdwijnen van Horlings, Koenen en Co en KroeseWevers. Op dit moment zijn alleen het relatief kleine FSV (Zaltbommel/Amsterdam) en Facet (Rotterdam) aangesloten. In november 2023 zei een woordvoerder van Nexia tegen Accountancy Vanmorgen dat er naarstig gezocht wordt naar meer Nederlandse leden, maar die zijn tot op heden nog niet gevonden.