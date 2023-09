Gedecimeerd Nexia in Nederland op zoek naar nieuwe partners

De Nederlandse tak van netwerkorganisatie Nexia was tot voor kort behoorlijk groot, maar door de recente fusie- en overnamegolf in de accountancy is daar nog maar weinig van over. Toch gooit Nexia het bijltje er niet bij neer in ons land, laat de Britse woordvoerder Robert Hazelton aan Accountancy Vanmorgen weten.

Fusie- en overnamegolf

Met onder meer Horlings, Koenen en Co en KroeseWevers waren er tot voor kort meer dan 730 professionals en 12 vestigingen verspreid over Nederland actief onder de Nexia-vlag. Het netwerk is echter in korte tijd zowat geïmplodeerd. KroeseWevers kondigde vorig jaar aan te fuseren met Moore MTH. De nieuwe organisatie blijft onderdeel van het internationale Moore-netwerk, en dus werd afscheid genomen van Nexia. Het Limburg georiënteerde Koenen en Co gaat bovendien begin 2024 samen met HLB Witlox Van den Boomen en PKF Wallast. Het Amsterdamse kantoor Horlings is daarnaast recent overgenomen door De Jong & Laan.

Nexia

Blijft er dan nog wat over van het Nexia-netwerk in Nederland? Ja, want ook het relatief kleine FSV (Zaltbommel/Amsterdam) en Facet (Rotterdam) zijn nog altijd aangesloten. De Britse woordvoerder Robert Hazelton laat bovendien weten dat Nexia momenteel actief op zoek is naar nieuwe Nederlandse kantoren die deel willen nemen: “we are actively looking to strengthen our position and, like with the recent Germany operations, work towards the rebuilding and growth of the Nexia network presence in the Netherlands.”