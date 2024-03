Personalia | Green by Blue kondigt uitbreiding van team aan

Green by Blue breidt het team uit om de groeiende vraag naar duurzaamheidsoplossingen en ESG-rapportage kunnen voldoen. Green by Blue is een snelgroeiend duurzaamheidsplatform waar accountants en duurzaamheidsadviseurs samenwerken om ondernemingen te helpen met duurzaamheidsstrategie, -implementatie en -verantwoording.

Als onderdeel van de uitbreiding heeft Green by Blue een aantal strategische functies ingevuld met ervaren professionals die zich toeleggen op het bevorderen van duurzaamheid en rapportages onder de CSRD. Waarmee haar advieskracht wordt uitgebreid naar meer dan 10 experts.

Dennis Mes benoemd tot ESG Director

Green by Blue verwelkomt Dennis Mes als de nieuwe ESG Director. Met zijn uitgebreide ervaring op het gebied van duurzaamheidsstrategieën en rapportage zal Dennis een cruciale rol spelen in het vormgeven van de duurzaamheidsagenda van de klanten van Green by Blue en neemt hij een leidende rol in de verdere ontwikkeling van de dienstverlening van CSRD.

Laura Taal, Ramon Stok, en Jurgen Goos aangesteld als ESG Managers

Daarnaast zijn Laura Taal en Ramon Stok aangesteld als ESG Managers, waarbij zij hun diepgaande kennis en expertise op het gebied van duurzaamheidsbeleid zullen inzetten om klanten te ondersteunen bij het realiseren van hun duurzaamheidsdoelstellingen. Binnenkort zal ook Jurgen Goos zich bij het team voegen als ESG Manager, waarmee het team van Green by Blue verder wordt versterkt en nu met ruim 10 adviseurs zo’n 60 bedrijven helpt met duurzaam ondernemen

Julie Pennings gestart als ESG Consultant

Julie Pennings is onlangs gestart als ESG Consultant bij Green by Blue. Met haar passie voor duurzaamheid en haar vaardigheden in het adviseren van organisaties zal Julie een waardevolle aanvulling zijn op het consultancyteam van Green by Blue.

