NBA lanceert nieuwe website

De Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) heeft haar website geheeld vernieuwd. Daarbij is gebruikgemaakt van ervaringen van leden en andere gebruikers.

Het zoeken en filteren van informatie is aanzienlijk vereenvoudigd en tegelijkertijd sterk verbeterd. Informatie is ook beter gegroepeerd: pagina’s binnen hetzelfde thema hebben een label met dezelfde kleur. Ook nieuw is dat wanneer men op de gezochte pagina is aangekomen, er rechts in een balk alle gerelateerde artikelen staan. Zo is op handige manier alle relevante informatie over een onderwerp beschikbaar.

Handreiking

De veel geraadpleegde HRA (Handleiding Regelgeving Accountancy) is via de website ook digitaal beschikbaar, voorheen moest daarvoor een aparte applicatie worden opgestart. Ook hier maakt de verbeterde zoek- en filterfunctie een verschil met de oude website.

Wie zich afvraagt of na het zoeken we de meest recente versie van bijvoorbeeld een handreiking gevonden is, kan onder de knop ‘versies’ zien wat er wanneer onder dezelfde titel is verschenen. Wie een oudere versie van een document opent, krijgt bovendien een waarschuwing dat er een nieuwere versie bestaat.

Leden kunnen inloggen op MijnNBA om zelf hun persoonsgegevens te wijzigen en hun PE te registreren.