Ambtenaar drukte 24.000 euro achterover dankzij ontbrekende IBAN-check

Bij betalingen door de gemeente Twenterand wordt niet gecontroleerd of het bankrekeningnummer overeenkomt met de daaraan gekoppelde naam. Daar maakte een ambtenaar handig gebruik van: hij maakte gedurende vijf jaar in totaal 24.000 euro gemeentegeld over naar zijn privérekening. Bij een onderzoek door de accountant liep hij tegen de lamp.

Een medewerker in Vriezenveen ontdekte de eenvoudige truc in 2018 en maakte in de jaren erna regelmatig kleine bedragen over naar zijn eigen rekening. Toen de gemeentelijke accountant een extra controle deed, viel een transactie op. Het daaropvolgende onderzoek door een recherchebureau leverde inzicht in de totale schadepost op. En in de gebruikte methode: de gemeentelijke betalingen verlopen via batches, zonder dat de combinaties tussen namen en rekeningnummers worden gecontroleerd. De ambtenaar kon daardoor eenvoudig een bestaande crediteur toevoegen en tijdelijk het rekeningnummer wijzigen. De man heeft het geld teruggestort, maar is wel ontslagen. Tegen hem loopt een strafrechtelijk onderzoek; hij werkt inmiddels elders.

Volgens SurePay, het bedrijf achter de IBAN-naamcheck, werken 240 van de 340 gemeenten nog zonder zo’n controle.

Bron: Tubantia