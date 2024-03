Personalia | An Lommers nieuw lid van EFRAG FR TEG

An Lommers FCCA is benoemd als lid van de Technical Expert Group (TEG) van de Financial Reporting-pillar van EFRAG. Dit orgaan adviseert de Europese Commissie over goedkeuring van internationale verslaggevingsstandaarden.

De European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) is opgericht in 2001. Sinds een aanpassing in de governance structuur van EFRAG in 2014 is de Raad voor de Jaarverslaggeving intensiever betrokken bij de besluitvorming en activiteiten van EFRAG. De voorzitter van de Raad voor de Jaarverslaggeving, prof. dr. P. Sampers RA, is lid van de Board van EFRAG

ASML

Lommers is werkzaam als Corporate Chief Accountant bij ASML. Ze is al ruim 13 jaar in dienst van de chipmachinefabrikant uit Brabant. Daarvoor werkte Lommers tien jaar bij PwC, onder meer als controlerend accountant in de publieke sector.