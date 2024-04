‘NBA wil uitbreiding van bevoegdheden’

De NBA wil de bevoegdheid krijgen om accountantskantoren extra eisen op te kunnen leggen, meldt het FD. Daarbij zou het gaan om het instellen van een raad van commissarissen en om andere maatregelen die de kwaliteit van accountantscontroles moeten verbeteren.

De beroepsorganisatie wil ‘meer grip’ krijgen op de eisen die aan accountantskantoren mogen worden gesteld. Volgens NBA-voorzitter Kris Douma gaat toezichthouder AFM nu regelmatig ‘op de stoel van beleidsmakers’ zitten door een eigen invulling aan open beroepsnormen te geven. ‘De huidige regels zijn daarom nu soms verwarrend. Daar kunnen wij, als wij de extra bevoegdheid hebben, een rol in spelen om dat te verbeteren.’

Scheiding

Zijn plan leidt volgens Douma tot ‘duidelijker verhoudingen en een zuiverder scheiding’ tussen de makers van de regels en de controle op de naleving door de AFM. Het oorspronkelijke idee was eigenlijk dat het ministerie van Financiën een rol als beleidsmaker zou spelen voor de accountancy, maar in de praktijk komt veel input van de toezichthouder. De NBA-voorzitter vindt dat onwenselijk.

AFM negatief

De AFM zelf ziet het voorstel van Douma niet zitten. “De NBA heeft al veel verschillende petten op, nog een pet daaraan toevoegen zorgt voor meer onduidelijkheid”, vindt Ruud de Hollander.

Het ministerie bevestigt dat de NBA de uitbreiding heeft voorgesteld en verwijst ook naar het feit dat minister Van Weyenberg recent juist vraagtekens plaatste bij de regulerende rol van de NBA. Van Weyenberg vraagt zich na het eindrapport van de kwartiermakers af of de NBA met betrekking tot onderwerpen als fraude en (dis)continuïteit in de controleverklaring en geheimhouding wel “genoeg doorzettingsmacht heeft om deze materie betekenisvol om te zetten in doelgerichte beroepsreglementering.”

Bron: FD