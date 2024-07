Trend: accountants zien dat gemeenten te weinig uitgeven

Na Zandvoort en Eindhoven is nu ook Apeldoorn door de accountant gewaarschuwd. Zowel in 2021, 2022 als 2023 hield de gemeente enkele tientallen miljoenen euro’s over. Afgelopen jaar was dat zelfs dik 50 miljoen euro. Waar de overschotten eerder in de gemeentekas verdwenen kregen inwoners en bedrijven om Apeldoorn in 2023 ‘korting’ op de lokale belastingaanslag.

Investeringen blijven achter

Een forse plus aan het einde van het jaar is bij gemeenten geen reden voor een feestje. Het betekent namelijk dat er plannen niet zijn uitgevoerd, dat investeringen niet zijn gedaan en dus dat knelpunten niet zijn aangepakt. De oorzaken zijn legio, maar veel gemeenten worstelen met hun woningbouw. Die blijft achter bij de doelstellingen. Overigens kan dit gemeenten ook klauwen met geld kosten: als een gemeente veel bouwgrond bezit en daarvoor fors geld heeft geleend, betekent uitstel van woningbouw dat onder meer rentekosten oplopen.

Te weinig mensen

In Apeldoorn zijn projecten blijven liggen door de krappe arbeidsmarkt. Sommige vacatures in het stadhuis zijn lastig te vullen, en met minder mensen kan er nu eenmaal minder gedaan worden. Bij accountant PwC en een aantal politieke partijen dringen zich twee vragen op: begroot Apeldoorn wel goed, en is er sprake van realistisch plannen? Ook aan de verantwoording schort iets. Bij het geld dat de gemeente wél uitgeeft, is onvoldoende duidelijk wat daarvan de effecten zijn. Raadsleden kijken daarbij ook in de spiegel. Die jaarstukken worden relatief kort besproken. Dat zou uitgebreider moeten, vinden onder meer PvdA en Partij voor de Dieren.

Verbeterplan

Accountant PWC geeft de gemeente ook nog een tik op de vingers wat betreft Europese aanbestedingen. Er zijn in 2023 ‘omvangrijke onrechtmatigheden’ geconstateerd op dit vlak. In totaal voor 8 miljoen euro. Het gaat daarbij niet om fraude, stelt PWC vast, maar om het niet goed naleven van allerlei richtlijnen en eisen. Vorig jaar werd dat ook al geconstateerd. ‘Wij adviseren u om volop in te zetten op de verbetermaatregelen’, aldus de accountant.