Jouw accountantskantoor in de spotlight? Succesvol op de beurs

Accountancy draait om vertrouwen en deskundigheid, en een beursvloer is de perfecte plek om dat persoonlijk uit te stralen. Een goede voorbereiding en een doordachte aanpak zijn echter cruciaal om het maximale uit je deelname te halen.

Een stand die uitnodigt en informeert

Je beursstand is je visitekaartje. Zorg voor een professionele, open en uitnodigende uitstraling. Vermijd een opstelling waarbij je achter een grote balie staat. Maak je stand toegankelijk. Duidelijke branding is essentieel. Je logo en bedrijfsnaam moeten in één oogopslag herkenbaar zijn. Denk na over je kernboodschap. Wat maakt jouw accountantskantoor uniek? Richt je niet alleen op de diensten die je aanbiedt, maar vooral op de voordelen en oplossingen voor de klant. Biedt bezoekers iets tastbaars aan dat ze mee kunnen nemen. Praktische schrijfwaren met logo, zoals notitieboekjes of markeerstiften, worden vaak gewaardeerd en houden je naam onder de aandacht.

Interactie en waardevolle giveaways

Een beurs is dé plek voor persoonlijke interactie. Wees proactief, stap op bezoekers af en knoop een gesprek aan. Stel open vragen om te achterhalen waar hun behoeften liggen en of jouw diensten daarbij aansluiten. Bied iets van waarde aan op je stand. Denk bijvoorbeeld aan een korte, gratis ‘financiële scan’ voor ondernemers of een mini-adviessessie over een actueel fiscaal onderwerp. Als je een wat exclusiever geschenk wilt geven aan serieuze leads of bestaande klanten die je stand bezoeken, kun je luxe pennen bedrukken met je logo. Zorg ook voor beknopt en helder informatiemateriaal, zoals een flyer of een factsheet, die bezoekers mee kunnen nemen.

Expertise delen en leads verzamelen

Laat zien wat je in huis hebt. Overweeg om korte presentaties of mini-workshops te geven op je stand over relevante onderwerpen voor je doelgroep. Dit kan gaan over belastingvoordelen, bedrijfsovernames of financiële planning. Het positioneert je als expert en trekt geïnteresseerd publiek. Het belangrijkste doel van een beursdeelname is vaak het genereren van leads. Zorg dus voor een eenvoudige manier om contactgegevens van geïnteresseerde bezoekers te verzamelen. Dit kan via een formulier, een visitekaartjes-loterij, of door direct een afspraak te plannen voor een kennismakingsgesprek. Probeer je leads al op de beurs te kwalificeren door de juiste vragen te stellen.

Opvolgen, van beurs contact naar klant

Een succesvolle beursdeelname stopt niet bij het afbreken van de stand. De opvolging is minstens zo belangrijk. Neem na de beurs zo snel mogelijk contact op met de leads die je hebt verzameld. Een persoonlijke e-mail of een telefoontje, waarin je refereert aan het gesprek op de beurs, werkt vaak het best. Stuur de beloofde informatie na of bevestig de gemaakte afspraak. Een tijdige en professionele opvolging laat zien dat je de interesse van de bezoeker serieus neemt en is cruciaal om van een beurs contact een daadwerkelijke klant te maken.