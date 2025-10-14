Buitenlanders nemen roer Ebusco in handen

Bij Ebusco, fabrikant van elektrische bussen, hebben buitenlandse partijen stilaan het stuur overgenomen. Wat dat voor het noodlijdende bedrijf betekent, moet nog blijken.

De bussenbouwer uit Deurne zit inmiddels op de strafbank van de Amsterdamse beurs en heeft nog steeds geen door accountant EY goedgekeurde jaarrekening over 2024. Het bedrijf functioneert al enkele maanden zonder topman en financieel directeur en heeft het hoofd net boven water weten te houden door de uitgifte van extra aandelen aan schuldeisers.

Buitenlandse belangen en bestuurders

Er was veel geld nodig en dat is nu gekomen van buitenlandse aandeelhouders, aangedragen door de Chinese batterijleverancier Gotion, schrijft het FD. Zo is helmenmaker Kabuto uit Japan inmiddels goed voor een belang van 14% doordat bankleningen ter waarde van € 8 miljoen zijn overgenomen. Ook het Taiwanese Green Innovation heeft inmiddels aandelen Ebusco: een lening is omgezet in een 18,6%-belang. Gotion zelf heeft 10% in handen. Samen met de Amerikaanse investeerder Heights Capital hebben buitenlandse partijen nu ruim tweederde van Ebusco in handen.

De Japanse en Taiwanese aandeelhouders hebben ook een plek gekregen in het bestuur van Ebusco. Gotion heeft daar al vice-CEO Wei Duan zitten. Maar wat dat voor de strategische koers van het bedrijf gaat betekenen, is niet bekend. Mogelijk wordt daar bij de presentatie van de kwartaalcijfers meer over verteld.

Bron: FD