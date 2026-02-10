Nexia DHW wint de TFG Sportchallenge

Nexia DHW is de winnaar van de TFG Sportchallenge. Het accountantskantoor uit Amsterdam haalde de meeste punten binnen.

In januari 2026 ging de TFG Sportchallenge van start, een landelijke sportieve competitie speciaal voor accountantskantoren georganiseerd door de The Finance Generation. Gedurende de maand moesten teams van de aangemelde kantoren punten verzamelen door te sporten, waarbij iedere zes minuten beweging telt als één punt. Samen sporten met collega’s levert extra punten op, waarmee de nadruk ligt op samenwerking en gezamenlijke motivatie.

Deelname bleef stabiel hoog

Elk deelnemend kantoor moest daarbij een teamcaptain aanwijzen die verantwoordelijk was voor het bijhouden en wekelijks doorgeven van de behaalde punten aan de officiële TFG-challenge scheidsrechter. Volgens de organisatie bleef ‘de deelname stabiel hoog en nam de betrokkenheid zichtbaar toe. Teams motiveerden elkaar om actief te blijven, wat leidde tot consistente prestaties over meerdere weken. Niet de individuele uitschieter, maar gezamenlijke inzet bleek bepalend voor succes’.

Nexia DHW winnaar

Uiteindelijk kwam dus Nexia DHW, de Amsterdamse tak van De Hooge Wearder die zich samen met de andere vestigingen vorig jaar aansloot bij Nexia, als winnaar van de TFG Sportchallenge uit de bus. Met het hoogste totaal aantal punten en een sterke gemiddelde inzet per deelnemer liet het team volgens TFG ‘zien hoe sport kan bijdragen aan teamgevoel en duurzame motivatie. Het resultaat was geen toeval, maar het gevolg van breed gedragen betrokkenheid’.

Top 5 sportieve kantoren

De Top 5 sportieve kantoren van deze editie:

Nexia DHW ETL Assurance & Overheidsaccountants The Audit Generation Van Oers Kreston Lentink

Hoewel de TFG Sportchallenge werkte met rankings en bonuspunten, lag de werkelijke waarde volgens TFG in wat er tussen de regels gebeurde. ‘Sport fungeerde als gesprekstarter over energie, balans en discipline: thema’s die direct raken aan professioneel functioneren’.





