De Hooge Waerder sluit zich aan bij Nexia

De Hooge Waerder nam een jaar geleden nog Spaarne Accountants en Belastingadviseurs in Haarlem over. Het bedrijf is goed voor een omzet van circa € 23 miljoen, 15 partner en 195 medewerkers, verdeeld over vijf vestigingen in Amsterdam, Alkmaar, Beverwijk, Haarlem en Heerhugowaard.

Nexia DHW

Door de aansluiting gaat het Amsterdamse kantoor van De Hooge Waerder door onder de naam Nexia DHW. Vanuit deze vestiging worden internationale klanten en bestaande klanten van het Amsterdamse kantoor bediend. De kantoren in Alkmaar, Beverwijk, Haarlem en Heerhugowaard blijven actief onder de naam De Hooge Waerder binnen het Nexia-netwerk.

Sterke internationale praktijk

Volgens Pieter van Stempvoort, bestuursvoorzitter van De Hooge Waerder, kan het bedrijf door de aansluiting bij Nexia snel opschalen en expertise wereldwijd inzetten. “We kunnen nu ook professionals een mogelijkheid geven om binnen een sterk internationaal netwerk te werken. We streven ernaar om binnen drie jaar een sterke internationale praktijk op te bouwen.” Het bedrijf sprak onlangs al over de internationale ambities van de Amsterdamse vestiging.

Nexia zocht uitbreiding

Nexia is een wereldwijd netwerk van middelgrote onafhankelijke accountants- en advieskantoren, dat ondernemers en bedrijven ondersteunt bij hun nationale en internationale groei. Het kon wel wat versterking in Nederland gebruiken, want door de consolidatie in de top van de markt verdwenen onder meer KroeseWevers (fusie met Moore Mth) en Koenen en Co als netwerkpartners. FSV (Amsterdam en Zaltbommel) en Facet (Rotterdam) zijn nog wel aangesloten bij Nexia.