Wie is het sportiefste accountantskantoor van 2026?

In januari 2026 gaat de TFG Sportchallenge van start, een landelijke sportieve competitie speciaal voor accountantskantoren. Met deze challenge willen de organisatoren vitaliteit, teamspirit en onderlinge verbinding binnen de accountancysector versterken.

De TFG Sportchallenge staat open voor alle accountantskantoren, ongeacht omvang of specialisatie. Deelname is mogelijk met teams vanaf minimaal vijf deelnemers. Gedurende januari 2026 verzamelen teams punten door te sporten, waarbij iedere zes minuten beweging telt als één punt. Samen sporten met collega’s levert extra punten op, waarmee de nadruk ligt op samenwerking en gezamenlijke motivatie.

Teamcaptain

Elk deelnemend kantoor wijst een teamcaptain aan die verantwoordelijk is voor het bijhouden en wekelijks doorgeven van de behaalde punten aan de officiële TFG-challenge scheidsrechter. De volledige spelregels en praktische informatie worden voorafgaand aan de challenge per e-mail gedeeld met alle deelnemende kantoren, zodat iedereen onder gelijke voorwaarden aan de competitie begint.

De eerste aanmeldingen zijn inmiddels binnen. Onder meer The Audit Generation, Van Oers Accountants, Activaa Accountants, Q Concepts, Flynth Audit, WeAct Accountants en Kamphuis & Berghuizen hebben zich al ingeschreven voor de sportieve uitdaging. De organisatie verwacht dat in de aanloop naar januari nog meer kantoren zich aansluiten.

Met de TFG Sportchallenge willen de initiatiefnemers laten zien dat de accountancysector niet alleen draait om cijfers en deadlines, maar ook om gezondheid, plezier en verbinding. Accountantskantoren die hun medewerkers op een laagdrempelige manier in beweging willen krijgen en tegelijk de onderlinge band willen versterken, worden uitgenodigd om zich aan te melden en mee te dingen naar de titel van sportiefste accountantskantoor van Nederland.

De sportieve challenge is een initiatief van The Finance Generation. Aanmelden kan door een mailtje te sturen.