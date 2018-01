50PLUS wil steun voor referendum ‘aflosboete’

50PLUS is gestart met het verzamelen van handtekeningen voor een raadgevend referendum over de afschaffing van de wet-Hillen. De partij is fel gekant tegen wat zij de ‘aflosboete’ noemt voor huisbezitters. Om de handtekeningen te verzamelen is de website stopaflosboete.nl in het leven geroepen.

Tweede Kamerlid Martin van Rooijen van 50PLUS zegt in 1 op 1 op NPO Radio 1 dat het om een ,,zeer serieus” initiatief gaat. ,,Het plan is om een referendum voor te bereiden. Daarvoor moeten op 18 januari ruim 10.000 handtekeningen binnen zijn.” Volgens van Rooijen is er breed verzet tegen afschaffing van de zogeheten wet-Hillen en hebben mensen rekening gehouden met het belastingvoordeel.

In de wet-Hillen is een belastingvoordeel geregeld voor huiseigenaren die hun hypotheek (grotendeels) hebben afgelost. Een meerderheid in de Eerste Kamer en Tweede Kamer heeft inmiddels met de afschaffing ingestemd. Om de gevolgen te verzachten, gebeurt dit niet van de een op de andere dag, maar in dertig jaar tijd.

Uiteindelijk moeten 300.000 geldige handtekeningen worden verzameld om daadwerkelijk een referendum te kunnen houden.

Het kabinet is ook bezig het raadgevend referendum zelf af te schaffen. Het laatste referendum waarvan zeker is dat het doorgaat, gaat over de wet die de inlichtingendiensten nieuwe bevoegdheden geeft.

Bron: ANP