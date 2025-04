Makelaars: hoge fiscale druk, maar markt recreatiewoningen veert toch op

De markt voor recreatiewoningen liet in 2024 een duidelijke opleving zien. Dit ondanks een ‘stapeling van regelgeving’, waaronder de 10,4% overdrachtsbelasting, de fiscale behandeling in box 3 en de aangekondigde btw-verhoging op recreatieve verhuur van 9% naar 21%. Dat stelt makelaarsvereniging NVM na onderzoek.

Het aantal transacties steeg vorig jaar met 12% naar 4.154, en de gemiddelde verkoopprijs van recreatiewoningen nam toe met €18.000 tot €246.000 – een stijging van bijna 8%.

Vraag blijft sterk ondanks fiscale druk

De markt heeft zich deels hersteld van de rente- en belastingdruk uit 2023, constateert de NVM. Ondanks aanhoudende onzekerheid over de behandeling van vastgoed in box 3, blijft de belangstelling voor recreatief vastgoed groot. De markt profiteert bovendien van de positieve trend in de reguliere woningmarkt en de aanhoudende groei in toerisme, waarvan inmiddels 37% van de overnachtingen afkomstig is van buitenlandse gasten – positief voor de verhuuropbrengsten.

Beleggingsklimaat verslechtert structureel

De fiscale druk blijft echter stevig, stelt de NVM. Naast de hoge overdrachtsbelasting en stijgende rente, drukken hogere parklasten en de aangekondigde btw-verhoging het rendement op verhuur. Dit zet potentiële kopers op achterstand en zorgt voor verkoopimpulsen bij huidige eigenaren. Positieve noot is de recent dalende rente en de geplande verlaging van de overdrachtsbelasting naar 8% per 2026. Hierdoor komt vraag en aanbod weer meer in balans – de krapte-indicator is gestegen van 4,5 naar 4,8.

Trend naar kleiner vastgoed

Er is een duidelijke verschuiving richting kleinere vakantiewoningen zichtbaar. Het gemiddelde woonoppervlak daalde in vijf jaar van 75 naar 69 m²; kavels zijn inmiddels gemiddeld 414 m² groot. Vooral compacte woningen onder de 50 m², veelal op percelen van circa 290 m², zijn populair. Deze categorie kent een gemiddeld prijsniveau van €130.000 en sluit aan bij de vraag naar laagdrempelige investeringen.

Regeling permanente bewoning

De door minister Mona Keijzer in december 2024 aangekondigde regeling voor permanente bewoning van recreatiewoningen lijkt vooralsnog weinig impact te hebben. Gemeenten en andere stakeholders pleiten voor lokaal maatwerk om het recreatieve karakter te behouden en sociale problematiek te voorkomen. De NVM ziet eveneens weinig in landelijke regelgeving en verwacht beperkte bijdrage aan verlichting van de woningnood.

Vraagprijs stabiliseert, verkooptijd historisch kort

Begin 2025 stabiliseerde de gemiddelde vraagprijs op €361.000, een lichte daling van 1,3%, vooral veroorzaakt door een afname van het aandeel nieuwbouw en een toename van woningen onder de €300.000. De gemiddelde verkooptijd daalde met een week en bedraagt nu iets meer dan zeven maanden – historisch gezien een korte periode, zeker vergeleken met de gemiddelde verkooptijd van twee jaar, tien jaar geleden.

Het NVM-rapport is hier te vinden.