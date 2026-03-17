ABN AMRO scherpt regels voor aflossingsvrije hypotheek aan

ABN AMRO gaat de mogelijkheden voor het afsluiten van een aflossingsvrije hypotheek beperken. Vanaf 1 juni mogen huizenkopers nog maximaal dertig procent van de woningwaarde aflossingsvrij financieren. De maatregel geldt ook voor dochterbedrijf Florius.

Voor bestaande klanten die niks aan hun hypotheek willen wijzigen, verandert er in principe niks. Zij kunnen aan het einde van hun looptijd nog steeds tot maximaal vijftig procent van de woningwaarde aflossingsvrij herfinancieren. Wanneer een klant de hypotheek inhoudelijk wijzigt, zoals bij een verhuizing of verhoging, gelden de regels wel. Dan geldt een maximum van dertig procent aflossingsvrije hypotheek en een maximaal aflossingsvrij bedrag dat afhangt van de waarde van de woning.

Gitte van Haaren, CEO van ABN AMRO Hypotheken Groep zegt dat het belangrijk is om transparant te zijn over eventuele oplossingen aan het einde van de looptijd. “Dit doen we samen met de adviseur om tot een passende en betaalbare oplossing te komen wanneer de klant niet de mogelijkheid heeft om de hypotheek in een keer terug te betalen. Bij het tot stand komen van ons aangescherpt beleid op aflossingsvrije hypotheken hebben we rekening gehouden met onze bestaande klanten.”

Maximumbedragen afhankelijk van woningwaarde

Naast het percentage hanteert ABN AMRO ook vaste maximumbedragen. Voor woningen tot 1 miljoen euro geldt een maximum van 150.000 euro aan aflossingsvrije hypotheek. Bij woningen tussen de 1 en 2 miljoen euro is dat 250.000 euro en vanaf 2 miljoen euro 500.000 euro. Bij Florius ligt het maximum in alle gevallen op 150.000 euro.

Ook Rabobank en dochtermerk Obvion kondigden eerder aan dat vanaf mei dit jaar nog maximaal dertig procent van de woningwaarde aflossingsvrij gefinancierd kan worden. Ook bij Rabobank wordt een maximumbedrag gehanteerd van 150.000 euro.

Risicovol

De aflossingsvrije hypotheek komt nog veel voor in Nederland en beslaat zo’n 45 procent van de totale hypotheekschuld. Een aanzienlijk deel van de (deels) aflossingsvrije hypotheken loopt af tussen 2035-2038 en 2047-2052.

Toezichthouders, waaronder AFM en De Nederlandsche Bank, zien deze hypotheekvorm als risicovol, al worden de risico’s op de korte termijn gedempt door pensioenvermogen en overwaarde. DNB schreef in een artikel in januari dit jaar: “Voor financiële instellingen blijft goed risicobeheer essentieel. Zij moeten inzicht hebben in de woningwaarde en toekomstige betaalbaarheid, en zorgen voor een gezonde balans tussen portefeuilleomvang, eigen vermogen en risicodraagkracht. Ook moeten risico’s worden verwerkt in tarieven en waarderingen. Verwacht wordt dat deze factoren leiden tot een verdere afname van aflossingsvrije hypotheken.”

Hypotheekrenteaftrek gold al niet meer

De hypotheekrente van een nieuwe aflossingsvrije hypotheek gold al niet meer. Die was alleen nog aftrekbaar als de lening vóór 1 januari 2013 was afgesloten, al blijft ook die niet onbeperkt bestaan. Deze aftrekmogelijkheid loopt uiterlijk nog door tot 2043. Daarna vervalt ook voor deze groep het fiscale voordeel.