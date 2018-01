Helpdesk NBA vaker gebeld in 2017

De helpdesk van de NBA is in 2017 iets vaker gebeld dan het jaar ervoor. Leden pakten 1.665 keer de telefoon met een vraag, ruim 100 keer meer dan in 2016. Toen kreeg de helpdesk 1.558 telefoontjes.

Daarmee is het aantal telefonische vragen met bijna 7% gestegen. In 2016 bedroeg de stijging nog 15%. Op ruim 94% van de vragen had de helpdesk direct een antwoord. De overige vragen werden doorverwezen naar het helpdeskformulier op de website. De meeste vragen werden gesteld over de Nadere voorschriften kwaliteitssystemen (NVKS), het rapport van de Tijdelijke commissie NVKS, de wijzigingen in de Wwft en de start van een eigen accountantspraktijk. Daarnaast kwamen er veel vragen over de privacywetgeving en de presentatie van de nieuwe Europese privacywetgeving in 2018. Tot slot belden veel leden de helpdesk met vragen over SBR.