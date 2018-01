Steinhoff stelt snel orde op zaken

De Zuid-Afrikaanse meubelgigant Steinhoff stelt voortvarend orde op zaken, verklaren verschillende insiders in de Telegraaf.

Het in Nederland vrijwel inactieve Steinhoff is in een boekhoudschandaal verwikkeld over de jaarcijfers van 2016 en maakte daardoor een vrije val op de beurs. De AFM is daarbij ook een onderzoek gestart naar de rol van Deloitte Nederland, die sinds 2016 de controlerend accountant is van Steinhoff. Daarvoor controleerde het Zuid-Afrikaanse Deloitte de jaarrekening van het bedrijf.

Maatregelen

Sinds Steinhoff in opspraak raakte werden al enkele topbestuurders aan de kant gezet. Bovendien wordt met de verkoop van bezittingen, waaronder een prijzig privévliegtuig, de kas opnieuw gevuld. De wankelende mutinational reageert snel en is in de kern gezond, stelt vermogensbeheerder Willem Okkerse in het Telegraaf-artikel: ,,Als zij hun management en boekhouding snel op orde krijgen, hoor je over zes maanden niets meer over Steinhoff.”

Oorzaken

De boekhoudproblemen bij het bedrijf zouden vooral zijn veroorzaakt door een snelle groei in een platte organisatie met veel verschillende en relatief onafhankelijke merken en formules, stellen de betrokkenen in het artikel. Daardoor hebben topbestuurders wellicht het zicht op een deel van de organisatie verloren.