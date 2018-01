‘Accountants riskeren claims wegens misgelopen subsidie’

Accountants moeten oppassen voor schadeclaims van werkgevers die personeelssubsidies mislopen. Dat stelt Moritz Tielemans van MijnSubsidie.com op Accountant.nl. Veel accountantskantoren zijn volgens hem nog niet op de hoogte van de nieuwe regeling loonkostenvoordelen (LKV).

Premiekortingen zijn sinds 1 januari 2018 vervangen door de LKV-regeling. Accountantskantoren moeten hun bedrijfsvoering daarop aanpassen, maar veel bedrijven en accountants zijn nog onwetend, aldus Tielemans. “Werkgevers en accountantskantoren kunnen premiekorting hierdoor niet meer tot vijf jaar terugvragen, maar mogen slechts in de drie maanden na de start van een loondienst een subsidie aanvragen.”

Zorgplicht

Wordt de subsidie later aangevraagd, dan wordt er niet uitgekeerd. “Dat betekent dat accountants per gemiste subsidie al gauw zo’n 18.000 euro voor hun klanten laten lopen. Die klanten kunnen hiervoor een schadeclaim bij ze indienen. Het accountantskantoor heeft namelijk de zorgplicht structureel de personeelssubsidies uit te zoeken. Uit onderzoek blijkt ook dat zo’n 79% van de werkgevers denkt dat de accountant dit ook daadwerkelijk doet.”

Proeftijd

Volgens Tielemans zit de proeftijd van medewerkers accountants dwars. In die periode mogen zij niet vragen naar het werkverleden “en juist dat verleden bepaalt de subsidiekans”. “Meestal speelt een proeftijd van twee maanden, dus blijft er feitelijk maar één maand over voor de subsidiecontrole.” Kantoren moeten volgens Tielemans “wakker worden en in actie komen”.

Bron: Accountant.nl