SRA: geen onvrede bij leden, lager eigen vermogen geen probleem

Het SRA-bestuur heeft op de eigen website een reactie geplaatst op de berichtgeving van het FD over de boekhoudfouten met betrekking tot cursus- en ICT-inkomsten. Het benadrukt dat er geen onvrede is bij de leden en dat het gedaalde eigen vermogen niet voor problemen zorgt. Blijft onze (redactie) vraag of de gemaakte fout daadwerkelijk invloed had op de kasstromen van de SRA? Deskundigen stellen dat dit niet het geval is.

Het dagblad berichtte maandag dat de SRA jarenlang fouten had gemaakt in de jaarrekeningen. Het bestuur werd naar eigen zeggen vorige week getipt door leden die waren benaderd door het FD. “SRA heeft daarop contact opgenomen met het FD: blijkbaar leven er vragen, kunnen we helpen om ze te beantwoorden.” De krant gaf aan dat er een anonieme “tendentieuze” brief was bezorgd die sprak over boekhoudfraude, vanwege fouten een hogere contributie voor de leden en onrust bij de achterban. De jaarrekening 2016-2017 is door de journalist voorgelegd aan deskundigen, die wel een fout, maar geen fraude constateerden.

Verkeerde interpretatie contract

Het SRA-bestuur heeft aan het FD de volgende reactie gestuurd: “De geconstateerde fout in de jaarrekening is in het boekjaar 2016/2017 ontdekt en berust – waarschijnlijk vanwege het hanteren van een gebroken boekjaar – op een verkeerde interpretatie van een contract met een softwareleverancier. Deze fout in de periodeberekening is vanaf 2007 in de jaarrekening aanwezig. Vanwege een noodzakelijke interne personeelswisseling kwam de fout naar boven. Het SRA-bestuur en de penningmeester vinden dit vanzelfsprekend zeer pijnlijk. Een juiste presentatie van de resultaten en het vermogen van de vereniging gebiedt echter om hier de foutenleer toe te passen. De externe accountant heeft hier het bestuur gevolgd.”

Geen onvrede bij de SRA-leden

De SRA benadrukt open gecommuniceerd te hebben met de leden, in het bestuursverslag, de jaarrekening en de stukken voor de algemene ledenvergadering van december. “Ook de e-mail met vragen van een op dat moment ongeruste eigenaar van een SRA-kantoor die het SRA-bestuur ontving op basis van deze stukken, is integraal gedeeld met alle leden; inclusief een antwoord op de gestelde vragen. Op basis van deze e-mail ontving het SRA-bestuur diverse steunbetuigingen. Het kantoor van de ontevreden eigenaar is nog immer SRA-lid. Uit de relatiemanagementgesprekken, die het SRA-Bureau periodiek en op dagelijkse basis voert bij alle SRA-kantoren, blijkt niet dat er onder de verenigingsleden sprake is van onvrede. Kantoren kiezen zelf voor het SRA-lidmaatschap.”

Nieuwe inzichten

Bij de jaarrekeningcontrole is is altijd sprake van schattingselementen en menselijke inzet, schrijft het bestuur. “Nieuwe inzichten worden regelmatig opgedaan en als de bedragen materieel zijn, is sprake van duidelijke regelgeving hoe dit te hanteren. Nieuwe inzichten werden door de nieuwe controller opgedaan bij het beoordelen van alle contracten, waaronder het op de juiste wijze interpreteren van het betreffende softwarecontract.”

Naar aanleiding van een discussie in de algemene ledenvergadering van december 2014 is vanaf de jaarrekening 2014/2015 een stelselwijziging doorgevoerd, aldus het bestuur. “Dat is technisch geen fout in de jaarrekening, maar deze wijziging had wel impact op het eigen vermogen. Het foutherstel van afgelopen jaar 2016/2017 (‘het softwarecontract’) heeft een impact van € 194.114 euro op het eigen vermogen.”

Lager eigen vermogen geen heet hangijzer

De afgelopen jaren is het eigen vermogen geslonken door magere jaren en de stelselwijziging in 2015, zo geeft het SRA-bestuur aan. Dat wijst verder op de externe vervanging van en plotselinge ziekte van de controller en de CEA-procedure in het afgelopen boekjaar. “Het interen op het eigen vermogen vraagt het nodige aan strategisch opereren binnen het bureau maar is, gezien de status van SRA – een vereniging zonder winstoogmerk – geen hangijzer. Los van een inflatiecorrectie heeft een en ander niet geleid tot een extra contributieverhoging.”

Latere accountantswissel door ziekte

De penningmeester heeft ruim voor de algemene ledenvergadering aangekondigd terug te willen treden; in december is een nieuwe externe accountant benoemd. “Het traject voor deze accountantswisseling is ingezet in 2015, onder meer met een ledenpeiling.” De verandering van accountant stond gepland voor 2016, maar in dat jaar is er vanwege plotselinge ziekte van de controller voor gekozen om de samenwerking met de bestaande accountant met een jaar te verlengen. “In 2017 heeft het SRA-bestuur na een uitgebreide selectieprocedure met 15 aanmeldingen, een nieuwe externe accountant voorgedragen voor benoeming.”

Het SRA-bestuur zegt de ontstane commotie “ten zeerste” te betreuren en wil met de verklaring “transparant verantwoording afleggen aan haar leden en aan alle betrokken stakeholders”.

En zo bevestigen deskundigen op dit gebied: zo’n gemaakte fout heeft geen enkele invloed op de kasstromen binnen de SRA.