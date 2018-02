‘Tuchtklacht Wakkere Accountant hoort thuis in NBA-ledenvergadering’

Afgelopen vrijdag behandelde de Accountantskamer de tuchtklacht die de Stichting Wakkere Accountant (SWA) heeft ingediend tegen drie bestuursleden van de NBA. Zij bevoordelen de OOB-kantoren boven de andere NBA-leden, zou luidt het overkoepelende bezwaar. De advocaat van de bestuursleden was duidelijk in haar betoog: de klacht moet niet-ontvankelijk worden verklaard.

De stichting strijdt al jaren tegen de in haar ogen heersende macht van de grote kantoren binnen de NBA (en voorgangers Novaa en Nivra). In de tuchtklacht richt de stichting zich tegen drie bestuursleden, die aan OOB-kantoren zijn of waren verbonden. Volgens Wakkere Accountants hebben zij hun invloed in het NBA-bestuur aangewend om “MKB-kantoren zwaar te straffen voor kwaliteitsgebreken, maar tegen OOB-kantoren geen enkele maatregel getroffen”. Daarnaast hebben ze regels ingevoerd die OOB-kantoren grote commerciële voordelen bieden ten opzichte van alle andere NBA-leden.

Oligopolie

Verder hebben de drie bestuurders volgens de SWA ten onrechte niets gedaan om te bevorderen c.q. te regelen dat het NBA-bestuur “een evenwichtige afspiegeling van de accountantsberoepsgroep vormt, waarin de verschillende categorieën accountants naar de aard van hun werkzaamheden in het bestuur zijn vertegenwoordigd”. “Hierdoor hebben de OOB-kantoren hun feitelijk oligopolie in het besturen van de NBA weten te handhaven.” Bovendien hebben ze nagelaten om de onevenwichtige samenstelling van de Accountantskamer, de Raad voor Toezicht en de Bezwarencommissie te beëindigen: “Hierdoor hebben de OOB-kantoren hun feitelijk oligopolie weten te handhaven in alle toetsingsorganen binnen en buiten de NBA.”

Belangenverstrengeling

De lijst met klachten vermeldt ook het niet vermijden van de schijn van belangenverstrengeling door vergaderingen niet te verlaten waar gestemd werd over regelgeving die OOB-kantoren grote commerciële voordelen zou bieden tegen over alle andere NBA-leden. Toen AFM-rapporten lieten zien dat de kwaliteit bij de eigen organisatie tekortschoot, hebben de bestuursleden geen maatregelen getroffen, gaat Wakkere Accountants verder. Ook is niet meegewerkt aan een klacht tegen Grant Thornton. “Tegelijk daagt het NBA-bestuur wel talloze MKB-accountants voor de tuchtrechter wegens kwaliteitsgebreken.”

Zelfstandige afdelingen bij OOB-kantoren houden zich niet bezig met wettelijke controle en maken volgens de SWA slim gebruik van de netwerkdefinitie in de WTA. “En door formeel geen accountants bij die zelfstandige afdelingen in dienst te hebben, is geen enkele NBA-regelgeving op deze afdelingen van toepassing.”

Rauwelijks betrokken

Namens de bestuursleden wees advocaat Marije Batting erop dat de SWA probeert een discussie over de regelgeving en het beleid van de NBA te voeren. “In de kern komen de klachten erop neer dat de regelgeving en het beleid van de NBA zou leiden tot het bevoordelen van OOB-kantoren, terwijl de accountants van MKB-kantoren door de NBA zouden worden benadeeld. Betrokkenen worden hiervoor in hun hoedanigheid van bestuurslid van de NBA verantwoordelijk gehouden.” Ze zijn rauwelijks in de procedure betrokken, aldus Batting: “De stichting heeft zich nimmer tot de betrokkenen persoonlijk gericht om deze beschuldigingen te uiten en hen de kans te geven hierop te reageren.” Het lijkt dan ook niet om de betrokkenen zelf te gaan. “Hen worden geen verwijten gemaakt die zien op hun eigen, persoonlijke handelen in het kader van de uitoefening van hun beroep. De klachten van de stichting betreffen het functioneren van de NBA als beroepsorganisatie.”

Geen tuchtrechter, maar ledenvergadering

Zo’n discussie zou niet via de tuchtrechtspraak moeten worden gevoerd, aldus Batting. “Als de stichting, althans haar achterban die lid is van de NBA, het niet eens is met het beleid of de regelgeving van de NBA, dient zij dit in de ledenvergadering van de NBA aan de orde te stellen.”

De klachten moeten dan ook niet-ontvankelijk worden verklaard omdat ze niet gaan over persoonlijke gedragingen van de bestuursleden, aldus de raadsvrouw.

Ze ging nog wel inhoudelijk in op de klachten, waarbij ze benadrukte dat de verwijten niet werden onderbouwd met persoonlijke gedragingen van de betrokken bestuursleden. Wel wordt ingegaan op wet- en regelgeving, maar “niet duidelijk wordt gemaakt waarom OOB-kantoren hiervan voordeel zouden hebben of zich zelfs aan regelgeving zouden kunnen onttrekken”. Als de stichting het niet eens is met de netwerkdefinitie in de Wta, zal zij zich tot de formele wetgever moeten wenden: “Bezwaren tegen de regelgeving van de NBA kunnen in de ledenvergadering aan de orde worden gesteld, niet in een individuele tuchtprocedure tegen betrokkenen.” Dat er voorts niet is meegewerkt aan tuchtklachten tegen OOB-kantoren, waarover de NBA als organisatie beslist, maakt nog niet dat er tuchtrechtelijk verwijtbaar is gehandeld.

Ook de andere klachten gaan over onderwerpen waarvoor de drie bestuursleden niet verantwoordelijk zijn, besloot Batting. “Sprekend voorbeeld is de klacht betreffende de samenstelling van uw Accountantskamer. Het is volstrekt evident dat betrokkenen daar in het geheel niet over gaan. Maar ook overigens valt niet in te zien dat betrokkenen via een individuele tuchtrechtelijke procedure aangesproken zouden kunnen worden op de samenstelling van de organen van de NBA. Bovendien kennen deze organen wel degelijk een evenwichtige samenstelling.”