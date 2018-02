PERSONALIA: Nick Tibben vennoot bij Stolwijk KennisNetwerk

Nick Tibben is met ingang van 1 januari 2018 toegetreden als vennoot bij Stolwijk KennisNetwerk. Dat bedrijf is de afgelopen jaren sterk gegroeid en evolueerde van een reguliere accountantsorganisatie tot een groep van zes marktgerichte adviesbedrijven.

Verbreding

De toetreding van Nick Tibben is een logische zet voor Stolwijk KennisNetwerk, stelt het bedrijf. De verbreding van het dienstenaanbod vroeg duidelijk om een partner met een niet traditionele bloedgroep. “Waar bij vergelijkbare kantoren veelal uitsluitend accountants en fiscalisten verantwoordelijk zijn voor continuïteit en groei, hebben wij juist de overtuiging dat een vernieuwer voor ons én onze klanten het verschil kan maken”, stelt Gerard Stolwijk, die bijna 30 jaar geleden aan de wieg stond van de huidige organisatie.

Over Nick Tibben

Nick Tibben startte september 2004 in de controlepraktijk van Stolwijk Kelderman, destijds als assistent accountant. Hij specialiseerde zich in de jaren daarna op het gebied van procesoptimalisatie, IT oplossingen en informatiemanagement. Met ingang van januari 2011 startte hij met TLA e-fficiencyspecialisten, waarna hij deze organisatie vanuit zijn specialisme verder vormgaf en, samen met een groeiend aantal collega’s, verder uitbouwde. Nick zal zijn werkzaamheden voor TLA, naast zijn rol als vennoot en de werkzaamheden die daarbij horen, onveranderd voortzetten.

Stolwijk KennisNetwerk

Stolwijk KennisNetwerk opereert vanuit kantoren in Doetinchem en Zevenaar. De organisatie investeert, vanuit haar visie op de toekomst, in talentvolle medewerkers. Zij trekt als gevolg daarvan doorlopend veelbelovende jonge mensen aan. Bij de organisatie werken momenteel 130 medewerkers.