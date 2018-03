Markt voor jonge interim financial ligt open

De vraag naar financiële professionals wordt steeds groter en het aanbod slinkt. Dat maakt het aantrekkelijk om als interim finance professional aan de slag te gaan, aldus recruitmentbureau Robert Walters. Er is vooral vraag naar interimmers in het middensegment en onder de 35 jaar.

Bob van Ginkel, director bij Robert Walters Amsterdam, ziet steeds steeds meer interimmers: “Hun beweegredenen zijn uiteenlopend, maar de reden om het juist nu te doen is voor de meesten gelijk: de economie is uitstekend, de markt voor interim professionals is uitstekend en de verwachting is dat dit de komende jaren zo blijft of nog beter wordt.” Volgens Van Ginkel vinden veel interimmers het ondernemerschap en de bijbehorende vrijheid aantrekkelijk. “In korte tijd meerdere bedrijven van binnen zien, je kennis overdragen, grote impact maken met je werk, meer inkomsten. Op dit moment is de markt is weer zo gunstig voor grote groepen interim professionals dat het weer loont om interim professional te zijn; het risico op leegstand (geen declarabele uren) is laag en het gemiddelde uurtarief is hoger dan een paar jaar terug. We zien ook professional die de stap van detachering naar echte onafhankelijkheid willen maken. Soms is het ook een alternatief voor het nog niet kunnen vinden van de juiste vaste baan.”

Middensegment gewild

Vooral in het middensegment loont een overstap, aldus Van Ginkel: “Wanneer je een vakspecialist bent, maar nog niet leiding geeft aan een afdeling. Bijvoorbeeld een financial controller of reporting expert, met of zonder RA-titel, met 3 tot 10 jaar werkervaring. Die kan meestal snel bij een mooie organisatie aan de slag. Verder zien we veel doorgewinterde professionals een carrière als ZZP’er starten. Professionals die na een mooie carrière kennisoverdracht willen gaan doen. Op dit seniorniveau zien we dat er vooral vraag is naar specialisten, bijvoorbeeld binnen een bepaalde industrie, functie of expertisegebied.”

Voor velen is het opgeven van de veiligheid van een vaste baan de grootste drempel bij het kiezen voor zelfstandig ondernemerschap. “Voor een interimopdracht moet je per direct beschikbaar zijn. Je vaste baan pas opzeggen na het binnenhalen van een interimopdracht is in de praktijk niet mogelijk; de opdrachtgever wil in bijna alle gevallen een start binnen twee weken.”

Ook jongere interimmers in trek

Met name in de groep onder de 35 jaar is er een gat, aldus Van Ginkel. “Financials tussen de 25 en 35 jaar denken vaak nog niet aan een overstap naar interim. Juist in deze groep is de vraag het grootst, waardoor er relatief grote voordelen te behalen zijn. Vaak is er de angst dat er geen weg terug is van interim naar vast. Voor professionals die al twintig jaar op interimbasis werken is dat soms inderdaad lastig. Maar een aantal jaren als interimprofessional in het begin van je carrière levert geen barrière op voor een terugkeer. Sterker nog, interim kan een ideale manier zijn om in korte tijd meerdere opdrachtgevers te zien en bij de organisatie die het best bij je past te blijven.”