NBA wil accountant in het zonnetje zetten

De NBA is op zoek naar accountants die zich bijzonder hebben ingezet voor de NBA of voor het accountantsberoep. Zulke accountants kunnen namelijk worden voorgedragen als kandidaat voor de NBA Loftrompet.

De NBA loftrompet is een onderscheiding die door het NBA-bestuur is ingesteld. Tijdens de ledenvergadering wordt de loftrompet uitgereikt aan een lid (of aan meerdere leden) die zich meer dan gemiddeld heeft ingezet voor de NBA of voor het accountantsberoep.

Winnaars

De NBA Loftrompet is tot nu toe vier keer uitgereikt: in 2014 (aan Jacques Heij AA RA en Leo Straathof RA), 2015 (aan de leden van de werkgroep Toekomst Accountantsberoep), 2016 (aan Peter Eimers RA, Herman Meijer AA RA en Angela van Os RA) en 2017 (aan Pieter de Kok RA, John Weerdenburg AA, leden van de NBA-PUM en Anne-Marike van Arkel).

Voordragen

Gemotiveerde suggesties voor kandidaten kunnen tot en met 1 mei worden ingediend bij de secretaris van het NBA-bestuur (Frans van Schaik, f.vanschaik@nba.nl). Het bestuur maakt op basis van de ontvangen suggesties een keuze. Tijdens de ledenvergadering worden de uitgekozen accountant in het zonnetje gezet.