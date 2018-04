ABN AMRO: tekort vakmensen belemmert ook zakelijke dienstverlening

De economische seinen staan op groen en de zakelijke dienstverleners liften mee op de groei van de Nederlandse economie, constateert ABN AMRO in haar nieuwe Sectorprognose Zakelijke Dienstverlening. Toch heeft het succes ook een keerzijde, constateert de bank. De vraag naar personeel is zo groot dat de belangrijkste spelers in de zakelijke dienstverlening, de uitzendbureaus, moeite hebben geschikt personeel te vinden. Met name de vakman (m/v) is maar beperkt voorhanden. Het tekort aan vakmensen vormt een serieuze belemmering voor de groei.

Belemmering groei

De zakelijke dienstverlening lift mee op de groei van de Nederlandse economie. In de afgelopen jaren was dit een van de sterkst groeiende sectoren van de economie en ook de vooruitzichten in de komende jaren zijn positief. Vooral uitzendbureaus zitten in de lift. Zo verwacht ABN AMRO in 2018 een omzetstijging van 6 procent en in 2019 van 5 procent. Tegelijkertijd kampt deze sector met een enorm personeelstekort. Het werven van arbeidskrachten wordt steeds lastiger en dat zet de marges onder druk. Dit is volgens ABN AMRO een serieuze belemmering voor groei: niet alleen voor uitzendbureaus, maar óók voor de sectoren die zij van personeel voorzien. Mede door het tekort aan arbeidskrachten kan het mislopen van omzet in de uitzendsector in 2018 oplopen tot honderden miljoenen euro’s.

Groeipotentie verschilt per sector

De vooruitzichten op groei verschillen per sector. Zo groeien organisatieadviesbureaus in 2018 met 6 procent en in 2019 met 4,5 procent en profiteren zij van de toegenomen bedrijvigheid en verbeterde winstgevendheid. Ook verandert de omgeving van bedrijven sterk door digitalisering, wat de vraag naar adviesdiensten stimuleert. Daarentegen was de omzetgroei in de beveiligingsbranche over de afgelopen jaren tamelijk zwak. Hoewel 2017 met 4,6 procent omzetgroei een goed jaar was, ligt dat maar 11 procent hoger dan in 2010, terwijl de zakelijke dienstverlening als geheel in deze periode 29 procent omzetgroei noteerde. Volgens ABN AMRO heeft de beveiligingssector een beperkt groeipotentieel, ook doordat de hoeveelheid winkel- en kantooroppervlak daalt. Verder zijn op locatie minder beveiligers nodig, doordat nieuwe technologie bewaking op afstand mogelijk maakt. ABN AMRO verwacht dat de beveiligingsbranche een bescheiden omzetgroei laat zien van 2,5 procent in 2018 en 1,5 procent in 2019.

Personeelstekort zet rem op groei zakelijke dienstverlening

Hoewel de seinen voor de zakelijke dienstverlening op groen staan, heeft dit succes ook een keerzijde. “De zakelijke dienstverlening profiteert in de komende jaren van de economische groei. Er is veel vraag naar de diensten die de sector, als smeerolie van de economie, biedt en we zien dit ook terug in de verwachte groei van de meeste branches”, zegt Kasper Buiting, Sector Econoom Zakelijke Dienstverlening van ABN AMRO. “Tegelijkertijd wordt de sector geconfronteerd met een enorm personeelstekort. Zo vraagt de technologische ontwikkeling om andere profielen en is omscholing vereist om de databases van uitzenders aan te laten sluiten op de vraag. Bedrijven die er niet in slagen vacatures te vervullen, worden in hun groei belemmerd. De vraag die zich nu opdringt, is: hoe lossen we de mismatch op? Door binnen een vakgebied gericht op zoek te gaan naar de kwaliteiten die óók kunnen worden ingezet in andere disciplines. Zo kunnen uitzenders anticiperen op de benodigde, toekomstige kennis en competenties en geschikte werkzoekenden vanuit andere disciplines koppelen aan de juiste werkgevers.”