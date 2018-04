Notities dividendbelasting worden toch openbaar

Het kabinet gaat de ambtelijke documenten openbaar maken die een rol hebben gespeeld bij het besluit tijdens de formatie om de dividendbelasting af te schaffen. Dat is besloten na overleg tussen minister-president Mark Rutte en zijn collega’s van CDA, D66 en ChristenUnie.

De informatie wordt zo volledig mogelijk gepubliceerd, maar er wordt nog juridisch getoetst op mogelijke staatsbelangen die in het geding zijn. De documenten worden dinsdagmiddag aan de Tweede Kamer ter beschikking gesteld. Dan wordt er gedebatteerd over de gang van zaken rondom de besluitvorming over de afschaffing van de dividendbelasting.

Besluit tegen adviezen in

De documenten kwamen in beeld omdat ze eerder verzwegen of achtergehouden waren. Er zou vertrouwelijke informatie in staan. Het zou gaan om de stukken uit de formatie en twee notities die voor toenmalig staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën zijn opgesteld. Rutte verklaarde voor het weekend dat hij niet had onderhandeld over de dividendbelasting en niet op de hoogte was van notities die Wouter Koolmees (D66) en Carola Schouten (ChristenUnie) wel hadden gezien. In de documenten wordt ingegaan op de wenselijkheid om de dividendbelasting af te schaffen en mogelijke alternatieven. Eerder werd een verzoek om openbaarmaking afgewezen. Inzage in de notities moet duidelijk maken of de afschaffing van de belasting is besloten, terwijl in de ambtelijke documenten een ander advies is gegeven.

Vanaf 2016 zou al regelmatig door het bedrijfsleven met het ministerie van Financiën zijn gesproken over afschaffing van de dividendbelasting.

Bron: FD