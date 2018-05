Rabobank stopt met scanner voor internetbankieren

Rabobank stopt met de Rabo Scanner, bevestigt de bank aan de Telegraaf. Het apparaat om betalingen mee te verifiëren wordt in ongeveer een jaar tijd uitgefaseerd. De scanner is nu nog nodig voor onder anderen het installeren van de mobiele app en het overboeken van grote bedragen. Groepsdirectielid Bart Leurs van Rabobank stelt in de krant dat het vanuit het oogpunt van veiligheid niet meer nodig is om de scanner te gebruiken.

Op ING na gebruiken alle banken momenteel nog een paslezer voor internet- en mobiel bankieren. Rabobank wisselde de paslezer drie jaar geleden om voor een scanner die kleurencodes leest. Ook bij Volksbank, het moederbedrijf van SNS, ASN en Regiobank, loopt een project waarmee de zogenoemde Digipas dit jaar overbodig moet worden gemaakt. Klanten die geen mobiele telefoon hebben of geen gebruik willen maken van de app kunnen de Digipas wel gewoon blijven gebruiken. ABN Amro schaft de eigen e.dentifier voorlopig nog niet af, al ziet de bank wel een vermindering van het gebruik. ING stopte onlangs met de zogeheten TAN-codes, waarna de bank veel klachten van klanten kreeg over de afschaffing van de veiligheidscodes.

Bron: Telegraaf