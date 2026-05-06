‘De accountant is essentieel voor ondernemers in het mkb’

Is de rol van de accountant uitgespeeld in het tijdperk van automatisering en AI? Reinder Koelewijn, sectormanager zakelijke dienstverlening van Rabobank, is overtuigd van het tegendeel. “Steeds meer gaat de het in het mkb om de weerbaarheid van het businessmodel. Hoe beter de accountant die kan duiden, hoe groter de bijdrage aan de toekomstbestendigheid.”

Soms klinken er geluiden over de accountant die steeds meer terrein zou verliezen aan de automatisering. Het aloude inkloppen van bonnetjes, het samenstellen van jaarrapportages, er is nauwelijks nog een accountant voor nodig. Maar Reinder Koelewijn, sectormanager zakelijke dienstverlening bij Rabobank, ziet de accountant alleen maar belangrijker worden voor de ondernemer. “Ik ben ervan overtuigd dat de accountant van essentieel belang is voor de toekomst van ondernemend Nederland”, zegt hij.

“Want er zijn steeds minder kennispunten voor ondernemers, terwijl bij hen de vraag sterk stijgt naar onafhankelijke expertise over financiën en bedrijfsvoering. Nederland staat voor grote transities op het gebied van economie, ecologie, technologie, geopolitiek en arbeidsmarkt. Bedrijven hebben kennispartners nodig die deze veranderingen niet alleen doorgronden, maar ook kunnen vertalen in informatie over wat dit betekent voor bedrijven. En dan niet een vertaling in algemene zin, maar toegespitst op elke individuele onderneming. De accountant is een van de weinige specialisten die kunnen aantonen wat grote veranderingen betekenen voor de toekomstbestendigheid van een bedrijf. Daarmee is de accountant een essentiële en soms onderschatte factor in deze transitie.”

Koelewijn ziet dat ondernemers er zelf ook zo naar kijken. “Ze vragen om ondersteuning die volledig op hun situatie is toegesneden. Dit vraagt van een adviseur zowel oprechte betrokkenheid en inzicht in de onderneming, als kennis van de samenhang tussen bedrijfsvoering en financiën. Lang niet alle financieel specialisten beheersen deze combinatie. Ondernemers vertrouwen daarom steeds meer op een beperkte maar solide groep ingevoerde trusted advisors, van de bank tot de accountant.”

Met dank aan de automatisering, want die stelt de ook accountant steeds meer in staat om de rol van strategisch adviseur voor de ondernemer in te vullen, vervolgt Koelewijn “Het beeld van de accountant als traditionele financiële controleur verdient bijstelling. Handmatige arbeid in de accountancy wordt volop geautomatiseerd is, maar toch blijft de accountant dicht bij de ondernemer staan. Niet als een belanghebbende, maar als een onafhankelijke deskundige met een helder beeld van de onderneming, de business en de ondernemer. Die helpt ondernemers om vooruit te kijken naar wat gaat komen en hoe ze daarop in kunnen spelen.”

Koelewijn ziet vooral in het mkb de noodzaak van deze toegevoegde waarde van de accountant. Het grootbedrijf heeft doorgaans voldoende expertise om veranderingen in kaart te brengen en daarop in te spelen. Ondernemers in het mkb zijn vaker afhankelijk van kennis buiten hun organisatie als het gaat om strategische beslissingen. Koelewijn: “Nog steeds ligt de rol van de accountant bij verslaggeving, samenstel en controle, want die blijven belangrijk voor om de juistheid van financiële informatie aan te tonen. Juist daardoor heeft de accountant zo’n goed inzicht in elk bedrijf en is er een vertrouwensband met ondernemers.

Koelewijn stelt dat de aard van de accountancy daarmee de onderscheidende factor is die ondernemers helpt om slagen te maken. “De accountant geeft aan of dat wat bedrijven laten zien ook waar is, dat is wat het vak onderscheidend maakt. Hoe sterker de accountant deze rol oppakt, hoe groter ook het vermogen om niet-financiële informatie te betrekken bij een vooruitblik.”

“Daardoor is de accountant als geen ander in staat om de maatschappelijke impact van bedrijven zichtbaar te maken. Want die staan voor de uitdaging om steeds meer hun maatschappelijke waarde te laten zien in een wereld die is omgeven door veranderingen. Een zichtbare en aantoonbare maatschappelijke rol van een onderneming versterkt de positionering, dat is een vorm van waardecreatie. Bedrijven met maatschappelijke impact komen makkelijker aan mensen en kapitaal. Economische en ecologische waarde gaan steeds beter hand in hand.”

Ook al is de wetgeving voor de duurzaamheidsrapportage vertraagd, Koelewijn stelt dat deze informatie toch wint aan betekenis. “Zelfs al zijn bedrijven niet verplicht tot een duurzaamheidsrapportage, dan willen zij toch aantonen welke bijdrage zij leveren aan de duurzame samenleving. De samenleving vraagt hiernaar. De accountant is daarbij onmisbaar, want die draagt bij aan het vertrouwen dat bedrijven nodig hebben om maatschappelijk te worden geaccepteerd.”

Koelewijn roept accountants op om hun rol op te pakken in het bespreekbaar maken van risico’s en zwakke plekken bij de transities waar bedrijven zich in bevinden. “Ga het gesprek aan met de ondernemer over de toekomst van het bedrijf. Steeds meer gaat dit om de weerbaarheid van het businessmodel. Hoe beter de accountant die kan benoemen, hoe groter de bijdrage aan een toekomstbestendig mkb. Dat is een cruciale rol die AI nooit kan overnemen van de accountant.”

Dit betekent ook een verandering voor de accountant, aldus Koelewijn. “Want wanneer ben je louter de accountant en wanneer de adviseur? Dit vraagt iets van het beroepsprofiel en daar moet de sector op inspelen. De maatschappelijke verwachting over wat de accountant bijdraagt, wordt steeds belangrijker. Immers: de accountant draagt bij aan transparantie en betrouwbaarheid. Vanuit duurzaamheid kunnen grote ethische dilemma’s ontstaan voor ondernemers en de accountant is een van de weinige specialisten die hierbij kan helpen. Ook als ondernemers er tegenop zien. Daarom moeten accountants vooroplopen en niet op de passagiersstoel zitten en alleen vragen wat de klant wil. Ze moeten kijken hoe de wereld verandert en wat er nodig is voor de klant om hier duurzaam op in te spelen.”