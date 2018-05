ABN Amro plaatst persoonlijke advertenties in huishoudboek-app

ABN Amro gaat de half miljoen gebruikers van haar eigen online huishoudboekje Grip binnenkort persoonlijke advertenties laten zien. Voor die advertenties worden betaalgegevens uit de app gebruikt. Dat bevestigt een woordvoerder van ABN Amro aan het FD naar aanleiding van berichtgeving in Trouw.

Klanten moeten voor de gepersonaliseerde advertenties volgens de nieuwe dataregelgeving PSDS 2 wel expliciet toestemming geven. Ook worden volgens de bank geen individuele klantdata gedeeld met commerciële partijen, maar zal alleen worden gekeken naar data van ‘geaggregeerde groepen’. Daarbij gaat het dan bijvoorbeeld om klanten met een bepaald inkomensniveau of leeftijd. Voorlopig gaat het ook nog alleen om advertenties van ABN Amro zelf, maar op termijn is het ook wel degelijk mogelijk dat klanten reclame van derden krijgen.

Kritiek

De stap is bijzonder, want ING kreeg vier jaar geleden nog veel kritiek van onder anderen de Tweede Kamer op een vergelijkbaar voornemen en besloot daarna van de stap af te zien. Ook nu noemt de Consumentenbond het voornemen van ABN Amro in het FD ‘heel zorgelijk’.