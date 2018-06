NBA actualiseert controleverklaring gemeenten

De NBA heeft de geactualiseerde controleverklaring 10.4 bij een gemeente gepubliceerd.

De rapportage is te vinden in het verzameldocument met de Nederlandstalige rapportages voor specifieke sectoren en voor de juridische transacties inbreng, splitsing en fusie, deel 3 HRA, sectie II, hoofdstukken 10 t/m 19. De NBA werkt de komende maanden aan meer voorbeeldbrieven in verband met digitale deponering vanaf boekjaar 2017, inclusief Engelse vertalingen, meer geactualiseerde publiekesectorrapportages; meer updates van de generator en assurance-rapporten in nieuw format met het oordeel (de conclusie) aan het begin.

De voorbeeldrapportages staan op de website van de NBA.