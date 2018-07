Nederland gaat met angelsaksen witwassen aanpakken

Samen met de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Australië en Canada gaat Nederland belastingfraude en witwassen beter aanpakken.

Zij zullen een alliantie vormen die J5 heet. Daarin moet informatie met elkaar worden gedeeld, bijvoorbeeld over namen van verdachten of de manieren die zij gebruiken om de wetten te overtreden. Voor Nederland doet de FIOD mee, de recherche van de Belastingdienst. ‘Wij werken al samen en lopen tegen dezelfde problemen aan. We worden geconfronteerd met vergelijkbare bedreigingen. Die zijn grensoverschrijdend. Ieder land heeft zijn eigen gegevens en het kan zijn dat daar overeenkomsten zitten’, verklaart de FIOD tegenover het ANP.