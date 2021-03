‘ABN Amro pakte witwasbeleid te laat aan’

ABN Amro is pas laat in actie gekomen om witwaspraktijken aan te pakken, schrijft het FD. Ondertussen wil beleggersvereniging VEB van de bank weten waarom er niet duidelijker is gecommuniceerd over het witwasonderzoek.

Bij de bank is pas in 2019 een centraal detectiecentrum voor financiële fraude opgericht. Dat jaar lag de bank al onder de loep van het OM en de Fiod wegens mogelijke overtredingen van de witwas- en terrorismewetgeving. Die zaken zijn aan het licht gekomen door meldingen van de Belastingdienst of andere partijen, maar niet door oplettendheid van ABN Amro zelf.

Handvol zaken

Toen ABN Amro structureel werk begon te maken van de controles met het instellen van een centraal detectiecentrum, had ING al bijna een jaar een boete van driekwart miljard op zak wegens onvoldoende controle op fraude. Het FD schrijft dat justitie ‘een handvol zaken’ heeft waarbij ABN Amro jarenlang structureel heeft gefaald in de klantcontroles op witwassen en terrorismefinanciering. De bank zou zich ook hebben beziggehouden met schuldwitwassen – dus dubieuze transacties willen en wetens hebben goedgekeurd.

Gibraltar, goksites en BV’s

Het zou onder meer gaan om de oplichting van FloraHolland, waar een werknemer meer dan € 4 miljoen verduisterde door geld van de ABN Amro-rekening weg te sluizen naar Gibraltar, goksites en BV’s. Een andere zaak betreft een metaalhandelaar die een internationale btw-carrousel zou hebben opgezet en voor € 23 mln zou hebben gefraudeerd. In beide gevallen moest een externe partij aan de bel trekken. De zaken komen bovenop de smeergeldaffaire bij het Braziliaanse bouwbedrijf Odebrecht.

Geen paraplu-aanpak

Er zou bij justitie wel begrip voor zijn dat niet alle dubieuze transacties in de gaten lopen, maar een rammelend beleid kan zeker sinds de ING-zaak uit 2018 op minder begrip rekenen. Na de beursgang in 2015 zou de bank nog altijd geen gestructureerde aanpak hebben gehad. Bronnen stellen dat er wel altijd hard is gewerkt, maar dat er geen ‘structurele paraplu-aanpak over de hele bank heen’ was. Een van de belemmerende factoren daarin zou het grote aantal wisselingen in de top zijn geweest.

Informatie bijna achterin jaarverslag

Beleggersvereniging VEB vindt dat ABN Amro niet transparant geweest is over het witwasonderzoek: ‘ABN Amro vermeldde nieuwe, belastende beschuldigingen over een grootschalig witwasonderzoek pas in het laatste deel van het eigen jaarverslag.’ De VEB wil opheldering, omdat het nieuws dat de bank ook van schuldwitwassen wordt verdacht zorgde voor een flinke koersdaling. De oplettende belegger had het nieuws in het jaarverslag kunnen lezen, maar dat stond ‘bijna achterin’: op pagina 282 van de in totaal 327 pagina’s. ‘De VEB wil van ABN Amro weten wanneer het OM ABN Amro op de hoogte heeft gesteld van de aanvullende verdenking van “schuldwitwassen”. Waarom heeft ABN Amro pas in haar jaarverslag over deze zwaardere verdenking gerapporteerd? Waarom niet eerder? En waarom heeft ABN Amro pas op pagina 282 van haar jaarverslag deze zwaardere verdenking genoemd en dit nieuws niet per (regulier) persbericht bekend gemaakt?’