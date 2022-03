Bedrijven ‘radeloos’ door ban op contant geld

Bedrijven zijn volgens het FD radeloos omdat banken het gebruik van contant geld aan banden leggen om witwasrisico’s tegen te gaan. Advocaten spreken zelfs van een ‘doorgeslagen witwasaanpak’.



Na enorme boetes voor tekortschietende controles hebben banken nu het antiwitwasbeleid op poten, waarbij duizenden medewerkers klanten en transacties controleren. Maar dat leidt volgens advocaten tot uitwassen, zoals zeer gedetailleerde vragenlijsten en het opzeggen van bankrekeningen op als de vragen niet naar tevredenheid worden beantwoord. Zo zouden ook ‘hele sectoren’ worden uitgesloten van bankverkeer. Nu wordt contant geld in de ban gedaan en dat heeft een ‘vernietigende werking’ op het mkb, zegt de in financieel recht gespecialiseerde advocaat Marco Anink.

Verbod in bepaalde sectoren

Bankenvereniging NVB legt uit dat de samenleving nu eenmaal een zerotolerancebeleid verwacht. ‘Criminaliteit en grote sommen cash zijn nu eenmaal vaak met elkaar verbonden. Als bank wil je daar niet bij betrokken raken.’ Bovendien staat ook het 500 eurobiljet op de nominatie om verboden te worden en zou er ook een maximum kunnen komen voor het contant af te rekenen bedrag. Banken leggen bedrijven soms een limiet op van 10% contante transacties. Bij de Rabobank zou zelfs in sectoren als de metaal- en schroothandel het gebruik van contant geld helemaal verboden worden. De bank heeft daar volgens het dagblad brieven over gestuurd aan bedrijven. Autohandelaren mogen bij de Rabobank al geen contant geld meer storten.

Enkele tientallen bedrijven hebben advocaat Jan Michiel Wagenaar in de arm genomen om de ban op contant geld te breken. Dat is immers een wettig betaalmiddel, betoogt hij. ‘Het doel van de wet is ook niet om cash uit te bannen.’ Veel bedrijven komen in de knel, bijvoorbeeld omdat het over de grens in sommige sectoren moeilijk is om giraal zaken te doen. ‘Als ze niet cash betalen, krijgen ze het metaal gewoon niet mee.’

DNB komt op voor contant

En zo kampen ook de autohandel, de textielhandel en de agrarische sector met problemen, omdat banken volgens advocaten verder gaan dan de wet voorschrijft. Ze lijken DNB aan hun zijde te hebben: die liet eerder al weten dat de inspanningen van banken om witwassen en fraude op te sporen het legitieme gebruik van contant geld niet mogen bemoeilijken. Met banken en brancheorganisaties wordt overlegd over nieuwe afspraken.

Bron: FD