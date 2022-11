Stichtingen voelen zich belemmerd door antiwitwasbeleid

Vrijwilligers bij stichtingen en verenigingen hebben veel last van de gevolgen van de Wwft en Wft. Zo is het openen van een bankrekening een stuk moeilijker geworden. Ook een eenvoudige bestuurswissel levert veel hoofdbrekens op. Daarover schrijft De Telegraaf.

Banken zijn op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) verplicht goed onderzoek te doen naar hun cliënten. Stichtingen en verenigingen, die vaak drijven op vrijwilligers, ondervinden daar veel hinder van.

Bankpas

In De Telegraaf komt Rob Goedhart van de stichting Geldbelangen aan het woord. Hij nam onlangs als nieuwe penningmeester de taak over van zijn voorganger bij een tennisvereniging. Hij is al maanden bezig om van de bank een pasje op zijn naam te krijgen en doet noodgedwongen, om verder te kunnen, betalingen onder de naam van zijn voorganger. Goedhart vindt het niet te doen: ‘Zeker niet omdat bij kleine stichtingen veel vrijwilligers werken. En het is al lastig bestuurders en penningmeesters te vinden.’

Hoog risico

Volgens advocaat Lisan Vermeer van BG Legal is het niet toevallig dat juist stichtingsbestuurders de gevolgen van de Wwft merken. ‘Een stichting is met één gang naar de notaris op te richten. Daarna hoeft ze geen verantwoording meer af te leggen. Voor banken is dat dus lastig te controleren.’ Dat banken een stichting of vennootschap weigeren of een zakelijke relatie beëindigen, maakt ze in haar praktijk steeds vaker mee. ’Als een bank niet voldoet aan de verplichtingen, kan DNB de bank op de vingers tikken en kunnen ze een boete krijgen.’ ING kondigde afgelopen zomer een aannamestop aan van stichtingen en verenigingen. De bank zegt geen capaciteit te hebben om de onderzoeken te doen die nodig zijn. In het eerste kwartaal van 2023 verwacht ING weer klanten uit deze sector toe te laten.

