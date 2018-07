Waardering studenten accountancy voor opleiding blijft gelijk

De gemiddelde waardering van studenten van de voltijdopleidingen HBO accountancy is dit jaar nagenoeg hetzelfde als in 2017. Dat blijkt uit de resultaten van de Nationale Studenten Equete (NSE) die op 28 juni bekend zijn gemaakt. Ruim 270.000 van alle 740.000 studenten in Nederland hebben meegedaan aan de enquête, waaronder ook accountancystudenten.

In de NSE waarderen studenten hun opleiding op een schaal tot 5. In 2018 wordt door studenten accountancy gemiddeld een 3,85 toegekend. In 2017 was dat een 3,9. Zowel in 2018 als in 2017 heeft de accountancyopleiding van NHL Stenden in Leeuwarden de hoogste waardering gehaald. In 2017 betrof het een 4,2 en in 2018 een 4,3.

Top 3 accountancyopleidingen

De top 3 van 2018 is gelijk aan de top 3 van 2017, waarbij in 2018 de tweede plek wordt ingenomen door Saxion Hogeschool en de derde plek door de Christelijke Hogeschool Windesheim.

De studenten waarderen over het algemeen met name de algemene vaardigheden, stage-ervaring en groepsgrootte. Ze zijn minder onder de indruk van de stagebegeleiding, kwaliteitszorg en internationalisering.

Groeiende vraag

De vraag naar accountants (RA/AA) steeg in 2017 ten opzichte van 2016 met 31%. De vraag naar assistent-accountants groeide in 2017 met 26%. De vraag naar ervaren accountants laat met 48% groei in 2017 de grootste stijging zien.

De individuele resultaten per opleiding zijn te vinden via https://www.studiekeuze123.nl/opleidingen.

Meer informatie over hoe je accountant kunt worden is te vinden via http://www.accountantworden.nl.