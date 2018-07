Gezonde groei voor Mazars

Het zit Mazars weer mee. Het Rotterdamse kantoor noteerde over het boekjaar 2016/2017 een omzet van ruim € 87 miljoen. Een plus van 6,2% ten opzichte van het boekjaar 2015/2016. Vooral assurancediensten droegen bij aan de groei. Dit blijkt uit de onlangs gepubliceerde jaarcijfers van het kantoor. De omzet van het kantoor vertoont nu al weer een aantal jaren een stijgende lijn. In 2015 haalde het kantoor een omzet van € 77 miljoen. Hoewel gezonde groei, is het kantoor nog niet terug op het niveau van voor de economische crisis. Over 2009 haalde het kantoor een omzet van € 97 miljoen.

Audit en assurance is bij Mazars de grote groeier. Hier klom de omzet van € 29,3 miljoen over 2015/2016 naar ruim € 33 miljoen over 2016/2017.

Gemengd beeld adviesomzet

De ontwikkeling van de adviesomzet van het kantoor is minder spectaculair. Weliswaar steeg de consultingomzet met een gezonde 16,9%, echter in absolute zin komt dit neer op een omzetstijging van € 224.000. Zie overzicht. Fiunanciële adviesdiensten daarentegen moesten een omzetdaling incasseren.

De omzet van Ten Kate Huizinga, door Mazars in december vorig jaar overgenomen, is in dit overzicht niet meegenomen. De omzet van Ten Kate Huizinga bedroeg over 2017 ruim € 15 miljoen.

Te weinig vrouwen in topposities

Qua omzet per medewerker doet Mazars het al jaren goed, echter dit kengetal zag vorig jaar een milde daling. Het aantal FTE’s nam met ruim 10% toe, van 600 naar 662. Dit leidde echter wel tot een lichte daling in de gemiddelde omzet per FTE. 31 augustus 2017 , het einde van het gebroken boekjaar van Mazars, telde het kantoor 707 medewerkers waarvan 394 mannen en 313 vrouwen. Bij de partner-aandeelhouders noemt Mazars de verhouding tussen mannen en vrouwen ‘helaas nog verre van acceptabel.’ Van een evenwichtige verdeling tussen mannen en vrouwen in de bestuursorganen van het kantoor zoals genoemd in de Wet bestuur en toezicht is mede daardoor geen sprake. ‘Zowel vanuit Mazars Groep als in Nederland zijn de initiatieven aangescherpt, gericht op een toekomstig betere vertegenwoordiging van vrouwen,’ zo verwoord het jaarverslag de ambitie.

Kengetallen Mazars

Omzetverdeling Mazars * 2017 2016 mutatie

Audit en assurance € 33.013 € 29.313 € 3.700 12,6%

Accounting en outsourcing € 21.102 € 20.425 € 677 3,3%

Fiscale dienstverlening € 29.671 € 29.065 € 606 2,1%

Financial Advisory Services € 1.725 € 1.838 € -113 -6,1%

Consulting € 1.547 € 1.323 € 224 16,9%

Totalen € 87.058 € 81.964 € 5.094 6,2%

* x 1000

Aantal FTE’s 662 600 10,3%

Omzet per FTE € 131.500 € 137.600 -3,7%