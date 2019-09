Thomas Platzer: accountants kunnen creatief denken. #Hoedanprecies?

Wanneer je goed kunt rekenen dan ligt een accountancy-opleiding voor de hand. Maar is dat ook genoeg om de toekomst mee in te kunnen? Toch kunnen ook doorgaans blauwe accountants leren omgaan met creativiteit. Thomas Platzer vertelt hierover op de AV-dag van 24 september a.s. In dit interview legt hij e.e.a.

uit.

Thomas Platzer is een voorbeeld van zo’n combinatie van exact en creatief met een technische opleiding aan de TU Delft en jarenlange ervaring als stand up comedian. Door zijn technische achtergrond kan hij gestructureerd denken. Zijn ervaring als cabaretier/comedian en daarnaast consultant en coach zorgt voor het kunnen omgaan met creatieve processen. Platzer begeleidt ondernemers en teams bij het organiseren van creativiteit. Hij ziet het als zijn opdracht om de ingenieur en de ontwerper bij elkaar te brengen. De ingenieur moet leren om niet altijd in vaste structuren en processen te denken en de ontwerper moet leren dat je creatieve processen best kan structureren.

Diversiteit

‘Verschillende bloedgroepen bij elkaar zetten,’ is volgens hem een belangrijke kern en diversiteit is daarbij een sleutelwoord. ‘Je wilt laten zien hoe de wereld er vanuit een andere kant uitziet. Enerzijds iemand die zegt niet creatief te zijn, toch zijn creatieve kant laten ontdekken. Anderzijds iemand die ervan overtuigd is dat hij creatief is en dus niet gestructureerd kan werken toch laten zien dat hij gestructureerde kanten heeft en wel analytisch kan denken.’

SWOT-analyses invullen is heel fijn voor analytische ingestelde mensen. Het geeft het goede gevoel van een controlematrix invullen. Maar wanneer je het creatieve aspect daarin overslaat, dan krijg je wat je al had. Dan ga je doen wat je al eens eerder gedaan hebt. En dat is wat je precies niet wilt.

Twee standen

De analyticus zit standaard in wat hij de ‘Als dan-stand’ noemt, in ict-termen <if> <then>. ‘Wanneer de winst daalt gaan we op zoek naar hoe we dat in het verleden hebben opgelost. Mensen zoeken de stappenplannen die ze al kennen. Dan is het ingebakken dat je in dezelfde wereld blijft.

De creatieveling zit in de ‘Wat nu als?-stand’. ‘Fundamenteel anders. ‘Wat nu als?’ is immers een open vraag die uitnodigt naar nieuwe wegen. Daar kun je je fantasie de vrije loop laten gaan.

In de ‘Als dan stand’ heb je het projectmanagement, Prince 2 en Excelsheets. In de ‘Wat als stand’ organiseer je brainstormsessies om nieuwe ideeën en proposities te ontwikkelen. De combinatie is goud waard. En dat kunnen organisaties leren.’

Hoe vertaal je dit naar een accountantskantoor?

‘Creativiteit is domeinspecifiek. Je kunt nog zo’n goede kok zijn, maar zonder ingrediënten kun je niet koken. Vaktechniek, fiscaliteit, accounting, bedrijfseconomie, branchekennis, kennis van je klanten, dat zijn de ingrediënten van de accountant. Je moet eerst kennis opbouwen en pas daarna kun je daar creatief mee omgaan. Maar let wel! Blauwe mensen moeten niet geel worden. Maar ga wel leren dat er in je werk momenten mogen zijn dat je het even niet weet. Wees dan even niet bang om uit je comfortzone te stappen en zo te leren om ook creatief te kunnen denken.

Brainstormen, nadenken over je toekomst, moet je ook leren. Het moet een schoolreisjesgevoel geven. Je komt op onbekend terrein. Spannend, nieuw en niet automatisch comfortabel. Het is groot denken en klein denken tegelijk.’

Welke concrete vragen horen daarbij?

‘Dat hangt natuurlijk af van de situatie. Een kleine vraag is: wat zou je in je werk concreet anders willen doen? Welke nieuwe mogelijkheden zouden er voor klant x of y kunnen zijn? Maar je kunt het ook omdraaien. Creatieve denktechnieken kunnen je helpen anders te leren denken. Leren denken en omgaan met onzekere uitkomsten. Stel ook ongemakkelijke vragen:

Wat is de slechtste manier om je klant van dienst te zijn?

Wat zijn de mogelijkheden om te krimpen?

Welke vragen wil je niet beantwoorden voor je klanten?

Dan komen mensen los, heb je toegang tot hun creativiteit en breng je associaties op gang. Blauwe mensen – en die kom je in accountancy best wel veel tegen – zijn heel goed in staat om daarna te schiften in goede en minder goede ideeën en vervolgens orde aan te brengen en prioriteiten te stellen. Je maakt je traditionele kracht tot uitgangspunt voor nieuwe ontwikkelingen. Je vergroot je palet. Zo kun je mensen leren hun verbeeldingskracht in te zetten in richtingen die zij vanuit hun intuïtie niet zo gauw zouden kiezen.’

Thema’s herkennen

‘Een volgende stap is dan om te analyseren wat je anders zou kunnen doen. Ben je als kantoor goed in agro? Wat kun je dan met je kennis en ervaring? Je hebt een stevige voet in je lokale MKB-markt. Welke thema’s kom je daar tegen waar je een rol in zou kunnenspelen? Wat doe je al en wat kan anders, meer, beter, nieuwer.

Voorbeelden zijn er genoeg. In agro vind je bijvoorbeeld nieuwe aspecten van dierenwelzijn, maar ook horeca en recreatie op het boerenbedrijf. Welke specialisaties zou je met jouw kantoor kunnen kiezen en uitbouwen? Denk aan verzekeraar Centraal Beheer die een klusplatform opzet. Heel logisch, als verzekeraar doen zij veel zaken met schadeherstelbedrijven. Kun je zo’n netwerk ontsluiten voor je klanten? Ja, dus.’

Actie aan verbinden

‘Je moet je medewerkers ook ruimte geven voor nieuwe ideeën. Maak tijd vrij op vrijdagmiddag om te werken aan nieuwe opzetjes. Sluit toeval niet uit. Verwacht niet onmiddellijk resultaat, maar maak wel de geesten los maken om nieuwe mogelijkheden te zien. Zo kan er heel veel gebeuren. Ook binnen accountantskantoren.’

FH

