Tuchtrecht: nieuwe klachttermijn, eerste uitspraak over overgangsrecht

Sinds 1 januari 2019 geldt de nieuwe absolute klachttermijn van tien jaar voor klachten tegen accountants. Waar vóór 2019 nog binnen zes jaar moest worden geklaagd, heb je als klager nu een termijn tot tien jaar nadat de gewraakte gedraging (het verweten handelen of nalaten) zich heeft voorgedaan.

Klachttermijn

Tot en met 31 december 2018 was het geldende recht dat een klacht uiterlijk binnen zes jaar moest worden ingediend nadat de beklaagde feiten zich voordeden. Dit was de absolute klachttermijn. Daarnaast geldt een relatieve termijn van drie jaar, die gaat lopen op het moment dat op basis van objectieve feiten en omstandigheden redelijkerwijs kan worden aangenomen dat de klager op de hoogte was van de feiten waarover hij klaagt.

Sinds 1 januari 2019 is de zesjaarstermijn komen te vervallen en bestaat er een absolute klachttermijn van tien jaar. Voor klachten die na 31 december 2018 zijn ingediend en ‘tussen de oude en nieuwe termijn invallen’, dient gekeken te worden naar het overgangsrecht.

Overgangsrecht

Het overgangsrecht regelt de verhouding tussen de nieuwe, langere klachttermijn en de oude termijn van zes jaar. In augustus 2019 heeft de Accountantskamer hier voor het eerst uitspraak over gedaan. De Accountantskamer heeft aangegeven dat niet iedere klager die een klacht heeft ingediend na 31 december 2018 een beroep kan doen op de nieuwe klachttermijn. De Accountantskamer heeft overwogen dat indien op 31 december 2018 de oude klachttermijn (van drie of zes jaar) voor de klacht al was verstreken, de Accountantskamer deze klacht niet in behandeling neemt.

Beoordeeld zal derhalve worden of de gewraakte gedraging plaatsvond vóór 1 januari 2013 (zes jaar) of dat de klager vóór 1 januari 2016 reeds heeft geconstateerd of redelijkerwijs heeft kunnen constateren dat de gewraakte handeling in strijd is met het bij of krachtens de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta) of Wet op het accountantsberoep (Wab) bepaalde of met het belang van een goede uitoefening van het accountantsberoep, wat betreft de driejaarstermijn.

Let op: de relatieve termijn van drie jaar blijft onveranderd! Een klager moet zijn klacht(en) binnen drie jaar indienen nadat hij wist of redelijkerwijs kon weten dat de accountant voornoemde beroepsregels heeft overtreden.

Bron: Tuchtrecht: nieuwe klachttermijn, eerste uitspraak over overgangsrecht

Anna Kitslaar is als advocaat verbonden aan Van Iersel Luchtman Advocaten.