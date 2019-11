Hof: Recruiter accountantskantoor die oud-collega ‘meenam’ niet in overtreding

De krapte op de arbeidsmarkt in de accountancy zorgt soms voor scherpe strijd om goede arbeidskrachten. Een middelgroot accountantskantoor vond dat een voormalig medewerker daarin te ver ging, door als adviseur werving & selectie bij een ander accountantskantoor een voormalige collega aan een nieuwe baan te helpen. Onterecht, oordeelt het gerechtshof ’s-Hertogenbosch. De voormalige collega stuurde namelijk zelf als eerste een berichtje via LinkedIn over een vacature. En dus overtrad de vrouw niet het ronselbeding in de arbeidsovereenkomst bij haar voormalige werkgever door de man vervolgens uit te nodigen voor een kop koffie om over de vacature te praten.

De recruiter was per 1 juli 2016 voor een jaar dienst getreden bij het accountantskantoor, dat ruim 700 medewerkers verspreid over 14 vestigingen in dienst heeft. In haar arbeidsovereenkomst was onder andere opgenomen:

Relatiebeding/wegtrekken medewerkers

Het is de werknemer gedurende 2 jaren na einde van het dienstverband verboden om activiteiten te verrichten teneinde te trachten, direct of indirect, personeel van de werkgever – of van een met haar gelieerde vennootschap – weg te trekken en/of op enigerlei wijze ertoe te bewegen in dienst te treden bij (een onderneming van) de werknemer dan wel bij een andere werkgever.

In januari 2017 zegde de recruiter de arbeidsovereenkomst op per 1 maart 2017. De vrouw trad vervolgens bij een ander accountantskantoor in dienst (waar ze vóór 1 juli 2016 ook in dienst was) in de functie van Sr. Adviseur werving & selectie. Haar nieuwe werkgever heeft verspreid over heel Nederland zo’n 2.400 medewerkers in dienst.

LinkedIn-bericht

Op 27 maart 2017 stuurde een senior payroll professional & planner die op dat moment bij haar vorige werkgever werkte een bericht via LinkedIn naar de recruiter met de vraag of de vacature die hij bij haar bedrijf had gezien een senior functie was. De vrouw antwoordde dat de voorkeur uitgaat naar een senior en vroeg hem of hij interesse had. Daarna meldde ze hem via LinkedIn dat hij haar of de teamleider mocht bellen voor informatie en dat hij voor een kop koffie (vrijblijvend) welkom was. De senior payroll professional & planner nam contact op met de adviseur werving & selectie en gaf aan geïnteresseerd te zijn in een afspraak voor meer informatie over de vacature. De vrouw nam vervolgens samen met een andere medewerker deel aan het selectiegesprek met haar voormalige collega. Er volgede een tweede sollicitatiegesprek, waarna de vrouw een arbeidsvoorwaardelijk voorstel opstelde voor de senior payroll professional & planner en dit aan hem toezond. Uiteindelijk trad hij per 1 september 2017 bij zijn werkgever uit dienst en ging hij dezelfde datum bij het accountantskantoor waar de vrouw werkt in dienst.

‘Welkom voor een kop koffie’ strijdig met ronselbeding?

Het accountantskantoor waar beiden werkten laat het er niet bij zitten en spant een zaak aan over de kwestie. In het hoger beroep bij het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch staan de inhoud en de rechtsgeldigheid van artikel 10 lid 3 van de arbeidsovereenkomst centraal, door beide partijen aangeduid als het (anti-)ronselbeding. Partijen verschillen van mening over de vraag hoe dit beding moet worden uitgelegd. Met name ligt de vraag voor of het beding de vrouw belet om een medewerker van haar voormalige werkgever die bij haar informeert naar een vacature, aan te bieden haar te bellen voor vragen of informatie, hem mede te delen dat hij “voor een kop koffie” welkom is en vervolgens ook betrokken te zijn bij de sollicitatieprocedure.

Actief contact opnemen is overtreding beding

Naar het oordeel van het hof heeft de recruiter het beding zo mogen begrijpen dat het haar verboden is om actief, dit wil zeggen geheel op eigen initiatief en zonder dat een medewerker van haar voormalige werkgever daartoe aanleiding heeft gegeven, contact op te nemen met deze medewerker teneinde deze te bewegen bij haar nieuwe werkgever in dienst te treden. De in het beding gebruikte termen “(trachten) weg te trekken” en “ertoe te bewegen” duiden erop dat een medewerker van de voormalige werkgever die op geen enkele wijze laat blijken interesse te hebben in een functie elders, zodanig wordt benaderd en (vervolgens) bewerkt dat hij wel interesse in deze functie krijgt.

Geen sprake van overtreding

Daaronder valt de in het geding zijnde handelwijze van de recruiter naar het oordeel van het Hof niet. Het is immers de senior payroll professional & planner die de vacature heeft gezien en die daarin aanleiding heeft gezien om met de recruiter contact op te nemen en haar om informatie te vragen. Naar het oordeel van het hof kan en mag de recruiter dit leggen van contact door de senior payroll professional & planner opvatten als een uiting van interesse in het mogelijk gaan vervullen van de aangeboden functie. Vervolgens is het ook de senior payroll professional & planner die ingaat op de uitnodiging voor het kopje koffie. Met andere woorden, het is de senior payroll professional & planner die zelf beweegt in de richting van het accountantskantoor en het is – anders dan door het andere accountantskantoor verdedigd niet de recruiter die hem voor de vacature benadert.

Dat leidt het Hof tot het oordeel dat het verweer van de recruiter slaagt en er geen sprake is van een overtreding van het ronselbeding.