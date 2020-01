Provincie Utrecht onder verscherpt financieel toezicht vanwege jaarrekeningen

Minister Knops van Binnenlandse Zaken heeft besloten het financieel toezicht op de provincie Utrecht in 2020 te verscherpen omdat de provincie twee jaar achter elkaar de jaarstukken niet tijdig heeft ingediend. Dat schrijft Knops in een brief aan de Tweede Kamer. Het verscherpte toezicht is gericht op het door de provincie Utrecht tijdig indienen van de jaarstukken 2019, uiterlijk op 15 juli 2020.

PwC en EY

Gedeputeerde Robert Strijk van de provincie maakte vorige week nog bekend dat PwC eerder dan gepland aan de slag gaat met de jaarrekeningcontrole. EY had eerder namelijk aangegeven de controlewerkzaamheden pas in het voorjaar van 2020 op te kunnen pakken. Volgens de accountant kwam dat mede door de slechte kwaliteit van de stukken die de provincie in 2019 heeft aangeleverd. Strijk erkende dat die kwaliteit beter moet, maar de klus moet alsnog sneller af zijn dan dat EY dit jaar kon bieden. PwC maakte daarom afspraken met de provincie om meteen te beginnen. De provincie Utrecht ligt al langere tijd onder een vergrootglas vanwege haar rol in de aanleg van de Uithoflijn. Een snelle inhaalslag is nodig omdat de jaarrekening 2017 van de provincie anderhalf jaar te laat was afgerond door een grootschalig onderzoek naar een onvoldoende verantwoord bedrag van 12,2 miljoen euro met betrekking tot de Uithoflijn. Daardoor liep ook de jaarrekeningcontrole 2018 forse vertraging op.

Brief Knops

‘De provincie Utrecht heeft de jaarrekening 2017 én 2018 niet binnen de gestelde termijn ingediend’, licht minister Knops zijn besluit toe in de Kamerbrief. ‘Hiervoor is de provinciefondsuitkering in beide gevallen opgeschort. Daarnaast heb ik de ambtelijke toezichtsgesprekken met provincie geïntensiveerd. Eind 2019 bleek dat de jaarrekening 2018 niet op korte termijn kon worden vastgesteld en dat er risico’s ontstonden voor een tijdige afronding van de jaarrekening 2019. Daarom ben ik overgegaan op het verscherpen van het toezicht op de provincie, met als doel het indienen door de provincie van de jaarrekening 2019 met accountantsverklaring binnen het reguliere tijdpad (voor 15 juli 2020) en uiteraard een zo snel mogelijke afronding van de jaarrekening 2018. Als onderdeel van het verscherpt toezicht zal de directeur-generaal Bestuur, Ruimte en Wonen aanvullend aan de reeds lopende gesprekken periodiek overleg hebben met Gedeputeerde Financiën van de provincie Utrecht.

Het is aan de provincie Utrecht om er zelf voor te zorgen om hun jaarstukken tijdig in te dienen en de daarvoor benodigde maatregelen te nemen. In het eerste bestuurlijke gesprek op 21 januari jl. tussen de provincie en het ministerie van BZK is gebleken dat de provincie daar volop mee bezig is. Er heeft externe inhuur plaatsgevonden en de provincie is in gesprek met betrokken accountants over een proces gericht op afronding voor 15 juli 2020. Provinciale Staten van de provincie is opdrachtgever van de accountant en vergadert hierover op 29 januari 2020.’