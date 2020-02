Bitcoinhandelaar aangehouden in witwasonderzoek

Een 28-jarige Amsterdammer is afgelopen week aangehouden door de FIOD in een witwasonderzoek na FIU-meldingen over grote verdachte contante stortingen, meldt het OM. Ook werd een woning doorzocht in Amsterdam. Hierbij werd beslag gelegd op ruim 11.000 euro contant geld, ca. 27.000 euro aan cryptovaluta en administratie.

Bitcoins

De verdachte heeft vermoedelijk veelal criminele klanten gefaciliteerd bij de aan- en verkoop van bitcoins. Klanten konden tegen een relatief hoge provisie hun bitcoins bij hem inruilen voor contanten. De Amsterdammer stelde hierbij vermoedelijk geen vragen over de herkomst van de bitcoins en de identiteit van zowel de verdachte als zijn klanten bleven anoniem. Hij heeft hiermee het witwassen van criminele inkomsten gefaciliteerd.

Financial Intelligence Unit-Nederland

De FIOD is het onderzoek gestart nadat banken grote verdachte contante stortingen hadden gemeld bij de Financial Intelligence Unit-Nederland (FIU). In vijf jaar tijd zou de verdachte voor ruim 600.000 euro aan bitcoins hebben verhandeld.

In het onderzoek is nauw samengewerkt met de Spaanse politie omdat verdachte in Spanje woonachtig zou zijn. Vrijdag is de verdachte voorgeleid aan de rechter-commissaris en voor 14 dagen in voorlopige hechtenis genomen. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.