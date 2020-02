Inspectie SZW kritisch over aanpak werkdruk bij accountants

Volgens de Inspectie SZW pakken accountantskantoren de hoge werkdruk voor werknemers en ongewenst gedrag onder medewerkers niet genoeg aan. De inspectie deed onderzoek bij 28 accountantskantoren en zag vorig jaar 132 overtredingen.

In ruim honderd gevallen ging het om seksuele intimidatie, discriminatie of pesten. Straffen blijven voorlopig uit.

Het onderzoek betrof de werkomstandigheden van 3.000 van de 20.000 accountants. Welke kantoren onder de loep zijn genomen, is niet bekend. Werkgevers moeten regelmatig de werkdruk peilen, zeker als werknemers vaak op onregelmatige tijden werken of op piekmomenten. Maar van de 28 onderzochte kantoren blijken er 22 dat niet of niet goed te doen. Ook blijken bij de helft van de onderzochte kantoren basale maatregelen’ om de arbeidsomstandigheden in de gaten te houden te ontbreken, zoals interne procedures voor het melden van problemen. Leidinggevenden en medewerkers krijgen geregeld te weinig instructies om wangedrag te herkennen en voorkomen.

Een jaar de tijd

De voormalige arbeidsinspectie geeft kantoren een jaar de tijd om er iets aan te doen. Daarna volgt een tweede controle. Als overtreding tellen naast incidenten op de werkvloer ook zaken als het ontbreken van preventiemaatregelen. Volgens een woordvoerder van de inspectie is het moeilijk om de resultaten te vergelijken met andere sectoren. ‘Maar alleen al op basis van deze cijfers constateren we dat er te veel mis is bij accountantskantoren.’

Veel druk bij jongeren

De werkdruk is volgens de inspectie SZW vooral hoog bij jongeren: te veel werk, een te hoog werktempo en de druk om ook buiten kantoortijden bereikbaar te zijn. Die conclusie trekt de inspectie uit een enquête onder circa vijftig jonge accountants van twee grote kantoren. NBA Young Profs constateerde eerder dat jonge accountants in het jaarcijferseizoen gemiddeld tot 61 uur per week werken. Voorzitter Adrian Egas maakt zich zorgen: ‘De kwaliteit van de controles staat al ter discussie, een hoge werkdruk leidt juist niet tot verbetering.’ Hij vreest een tekort aan jonge accountants omdat het beroep steeds minder aantrekkelijk wordt. En dat zorgt weer voor nog hogere werkdruk. Jonge accountants zeggen last te hebben van agressie, ook in contact met klanten. Incidenten melden ze vaak niet uit angst dat het hun carrière zal schaden. Om die reden durven velen ook niet in deeltijd te werken. De NBA gaat deze week in gesprek met de inspectie en noemt het ‘niet acceptabel’ dat kantoren zich niet aan de arbeidswetgeving houden.

Het rapport van de inspectie SZW komt bovenop het kritische eindrapport van de Monitoring Commissie Accountancy (MCA), die vorige maand pleitte voor ‘impactvolle ingrepen’. De Commissie toekomst accountancysector (CTA) volgde twee weken later met een wat milder rapport waarin 22 aanbevelingen worden gedaan om het vertrouwen in de beroepsgroep terug te winnen.

Bron: FD