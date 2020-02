AA maakt potje van kwaliteitsstelsel kantoor: 18 maanden doorhaling

Een hardleerse AA met een eigen franchisekantoor heeft er bij de Accountantskamer flink van langs gekregen in een door de NBA aangespannen zaak over het kwaliteitsstelsel bij zijn kantoor. Na een eerder negatief oordeel daarover werd in maart 2016 een verbeterplan opgesteld. Bij een toetsing op 24 oktober 2017 bleek echter dat de AA zich weinig van het eerdere negatieve oordeel had aangetrokken.

Uitspraak: 19-735 AA

Zeer zorgelijke situatie

De AA had het kwaliteitsstelsel toen ‘in vergaande mate niet op orde en wel zodanig dat de situatie waarin de praktijk zich bevindt, zeer zorgelijk is’, constateert de tuchtrechter. ‘Betrokkene heeft daarbij nagelaten zijn in het verbeterplan van maart 2016 neergelegde voorgenomen plannen tot verbetering daadwerkelijk te realiseren’, constateert de Accountantskamer. ‘Aldus heeft hij er al sinds de toetsing in 2010 geen blijk van gegeven het belang en noodzaak in te zien om te voldoen aan de eisen die worden gesteld aan het kwaliteitssysteem van zijn praktijk, welke indruk wordt versterkt door zijn beroep thans op de context waarin hij zijn praktijk uitvoert. Zijn pleidooi dat zijn focus thans wel primair op de verbetering van die praktijk is gericht kan hem gelet op de uitkomst van de toetsing niet meer baten.’ De tuchtrechter legt de AA daarom een doorhaling van zijn inschrijving in de registers van 18 maanden op.

Toetsingen: uit coulance aanvankelijk geen tuchtzaak

Op 23 juni 2010 vond een toetsing van de accountantspraktijk van de AA plaats op grond van de toen geldende ‘Verordening op de Periodieke Preventieve Toetsing’. Het kantoor voldeed niet aan de eisen en diende een verbeterplan en twee aanvullingen daarop in. Dat werd onder voorwaarden goedgekeurd op 27 mei 2011. In 2013 vond een hertoetsing van de praktijk plaats met negatief resultaat. Nadat de AA verbeteringen doorvoerde heeft eind 2013 een aanvullende toets plaatsgevonden. Het kantoor voldeed toen volgens de NBA wederom niet aan de eisen, maar de beroepsorganisatie besloot uit coulance om geen tuchtklacht tegen de AA in te dienen, maar het kantoor begin 2015 vervroegd opnieuw te toetsen. N

Maatregelen

Naar aanleiding van de uitkomsten van de toetsingen heeft de AA een aantal maatregelen getroffen. Hij stootte een klant af, schafte het nieuwe softwarepakket Caseware aan en schakelde derden in voor de ondersteuning bij de werkzaamheden en een fiscalist voor ondersteuning bij de aangiften. De accountantspraktijk werd op 29 september 2015 onderworpen aan de vervroegde reguliere toetsing op grond van de (destijds geldende) Verordening op de kwaliteitsbeoordelingen. Deze toetsing heeft geresulteerd in het eindoordeel van 18 december 2015. Dit eindoordeel hield in dat het interne stelsel van kwaliteitsbeheersing van de accountantspraktijk van de AA verbetering behoefde en in opzet en/of werking op belangrijke onderdelen niet voldeed aan het bepaalde bij of krachtens de Wab.

Verbeterplan

De AA diende naar aanleiding daarvan bij brief van 1 februari 2016 een verbeterplan in. Dat verbeterplan werd op 30 maart 2016 door de Raad voor Toezicht goedgekeurd. Op 24 oktober 2017 en 1 november 2017 vond een hertoetsing plaats op basis van drie samenstellingsopdrachten en een opdracht tot specifiek overeengekomen werkzaamheden. De Raad kwam in het eindoordeel van de hertoetsing tot de conclusie dat het interne stelsel van kwaliteitsbeheersing van de accountantspraktijk van de AA in opzet en werking niet voldeed aan het bepaalde bij of krachtens de Wet op het accountantsberoep (Wab). Daarop spande de NBA de tuchtzaak aan.

Niveau van het kwaliteitsstelsel

De klachten van de NBA waren op zowel het niveau van het kwaliteitsstelsel als op dossierniveau gericht en worden door de Accountantskamer gegrond verklaard.

Aan de klacht werd ten grondslag gelegd dat de toetsers tijdens de toetsing van 24 oktober 2017 tekortkomingen hebben geconstateerd op het niveau van het kwaliteitsstelsel doordat niet voldaan is aan de in het kantoorhandboek opgenomen vereisten:

a) om elk jaar een opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling (OKB), dan wel inspectie van een dossier plaats te laten vinden en

b) om elk jaar met de externe compliance officer (van de franchise organisatie) van de accountantspraktijk een jaarlijkse evaluatie plaats te laten vinden.

Samenstellingsdossiers

Ook is aan de klacht ten grondslag gelegd dat de toetsers tijdens de toetsing van 24 oktober 2017 tekortkomingen hebben geconstateerd op dossierniveau in drie getoetste samenstellingsdossiers van drie BV’s en in een opdracht tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden met betrekking tot financiële informatie van een praktijk Bewindvoering.

In de drie samenstellingsdossiers werden tekortkomingen geconstateerd op de onderdelen:

1) opdrachtaanvaarding en -continuering,

2) planning, inzicht in de entiteit en diens omgeving

3) uitvoering, evaluatie en oordeelsvorming en

4) in rapportage, communicatie en documentatie.

In de opdracht ‘specifiek overeengekomen werkzaamheden’ werden ook diverse tekortkomingen geconstateerd.