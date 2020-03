NBA wil jongeren enthousiasmeren met challenge

De NBA steekt dit voorjaar veel energie in campagnes: vorige week startte een campagne gericht op MKB-ondernemers, nu kondigt de beroepsvereniging een arbeidsmarktcampagne aan die hbo- en wo-studenten warm moet maken voor het accountantsvak.

Daarmee is er een opvolger van de campagne ‘Accountant Worden’ die de NBA al gebruikte voor scholieren en studenten. Uitgangspunt is nu: ervaar zelf dat accountancy veel meer is dan naar getallen kijken. De nieuwe opzet sluit aan bij de corporate campagne ‘Nederland rekent op zijn accountants’, maar er is wel een specifiek bureau (Soapbox) voor ingeschakeld. Dat peilde eerst de stemming over het accountantsvak bij de doelgroep. ‘Positief bleken daarbij de sociale status en de verdiensten van het beroep. Maar tegelijk was het beeld ook “een vak voor witte mannen van vijftig-plus”. Er moet een gedragsverandering komen, concludeerde het bureau. ‘Zelf ervaren wat een accountant eigenlijk doet is de beste manier om dat te bereiken.’

Accountant van een DJ

Dat gebeurt door middel van een ‘impact challenge’, waarbij scholieren en studenten vraagstukken en dilemma’s voorgelegd krijgen waar een accountant regelmatig mee te maken krijgt. ‘Dan blijkt dat een accountant echt niet de hele dag naar getallen zit te kijken op zijn of haar laptop. Er komen ethische dilemma’s langs, vragen over ondernemerschap en over verstandig met geld omgaan.’ De praktijkcase draait om de accountant van een succesvolle nieuwe DJ, die te maken krijgt met een manager en de samenwerking met een internationale promotor. Moet hij voor optredens op Ibiza een privéjet via financial lease inschakelen of niet? Optreden voor een sjeik in Dubai resulteert in tassen vol cash geld en de sleutels van een gifgroene Lamborghini. Hoe ga je daarmee om? ‘Zo worden de vragen tijdens de challenge steeds complexer en uitdagender, waarbij je ook van mening mag verschillen. Dat hoort immers bij het beroep.’ Ook scholieren in de bovenbouw van havo en vwo kunnen op hun eigen niveau aan de challenge deelnemen.

De challenges worden op middelbare scholen, hbo-instellingen en universiteiten georganiseerd in de periode maart tot en met mei van dit jaar. Op 23 juni is er een landelijke finale met de beste teams. NBA-voorzitter Marco van der Vegte geeft die dag leiding aan de jury.