Coronavirus: Accountantskantoren vormen crisisteams, steeds meer thuiswerkers

Grote interne en externe bijeenkomsten worden veelal tot nader order uitgesteld, maar de primaire dienstverlening loopt bij de meeste accountantskantoren vooralsnog redelijk ongestoord door. Dat blijkt uit een rondgang waarbij Accountancy Vanmorgen inventariseerde welke maatregelen accountantskantoren nemen om verder verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

PwC

Bij PwC is twee weken geleden een taskforce opgezet die de situatie nauwlettend in de gaten houdt, vertelt lid van de raad van bestuur van PwC Nederland Marc Borggreven. ‘Die taskforce heeft een protocol ontwikkeld dat grotendeels volgt wat RIVM en PwC Global Security aanraden.’ Het accountantskantoor bouwde een eigen interne webpagina waarop medewerkers worden geïnformeerd. Borggreven: ‘Er worden nu steeds meer maatregelen genomen, de veiligheid staat voorop. Interne nationale en internationale bijeenkomsten proberen we te minimaliseren, uit voorzorg hebben we ook alle skitrips afgelast. De kosten die daar voor ons personeel mee gemoeid gaan worden natuurlijk vergoed. Met handen geven waren veel medewerkers al gestopt.’ Tot dinsdagavond werd aan plusminus 100 PwC’ers gevraagd om thuis te werken omdat ze in risicogebieden zijn geweest of mogelijk contact hadden met mensen die het virus bij zich dragen. Borggreven: ‘Wij zijn natuurlijk geen experts, we volgen wat de experts zeggen. Maar de maatregelen worden breed gedragen. Ik krijg er geen negatieve reacties van medewerkers op, iedereen begrijpt het wel.’

BDO

BDO heeft binnen de hele organisatie interne cursussen in ieder geval tot 16 maart geannuleerd en indien mogelijk naar een later moment verplaatst, vertelt woordvoerder Jolanda van Dijk. ‘Wij volgen de adviezen en richtlijnen van het RIVM en gaan daarin verder indien wij dat nodig achten. Dagelijks beoordelen we de nieuwe informatie en bepalen hoe daar op te handelen. Niet alleen voor onszelf, maar zeker ook om uiteindelijk het virus niet verder te laten verspreiden.’ Het accountantskantoor vraagt alle collega’s die zich ziek voelen of milde griepachtige klachten hebben op om niet naar kantoor te komen en niet naar klanten te gaan, maar vanuit huis te werken. ‘Aanvullend vragen wij vanaf gisteravond – volgend op het advies van premier Rutte – alle collega’s die woonachtig zijn in Noord-Brabant en op een kantoor in Noord-Brabant of één van de andere BDO-kantoren werkzaam zijn, om waar dit mogelijk is thuis te werken en dus niet op kantoor of bij klanten. Ook adviseren wij deze collega’s om externe afspraken zoveel als mogelijk te verplaatsen dan wel telefonisch te laten plaatsvinden. Dit betreft dus ook collega’s die zich niet ziek voelen en geen milde (griepachtige) klachten hebben.’

Alfa

Ook bij Alfa is een crisisteam opgezet dat regelmatig overlegt over te nemen maatregelen, vertelt voorzitter van de Raad van Bestuur Fou-Khan Tsang. ‘In Noord-Brabant werkt in principe nu iedereen thuis als dat kan. Voor de rest groeten we natuurlijk contactloos en houden we interne bijeenkomsten zoveel mogelijk via Skype of andere middelen’, somt Tsang enkele voorbeelden van maatregelen op. Grote bijeenkomsten zijn ook bij Alfa de komende tijd niet aan de orde. ‘We hebben gezegd dat het belangrijk is dat de primaire dienstverlening aan klanten door blijft gaan, maar grote bijeenkomsten worden voorlopig uitgesteld. Voor die primaire taken zijn er tot nu toe geen grote gevolgen.’

Baker Tilly

Zowel Baker Tilly, EY, Grant Thornton als DRV geven desgevraagd aan crisisteams of gelijksoortige groepen te hebben aangesteld die zich bezighouden met het coronavirus en eventuele te nemen maatregelen. Alle accountantskantoren zeggen de richtlijnen van het RIVM te volgen. Voor medewerkers van Baker Tilly zijn zakelijke reizen naar risicogebieden inmiddels verboden. Terugkeerders uit zulke gebieden werken preventief twee weken thuis. Voor medewerkers die op een van de vestigingen in Brabant werken of woonachtig zijn in Brabant geldt waar mogelijk preventief thuiswerken als maatregel, meldt een woordvoerder. ‘Uiteraard geldt deze maatregel ook voor medewerkers die klachten hebben en (mogelijk) besmet zijn met het virus.’ Een taskforce bepaalt bij het accountantskantoor of bijeenkomsten met meer dan 25 medewerkers door kunnen gaan. ‘Dagelijks vindt overleg plaats over het wel of niet doorgaan van deze bijeenkomsten. De taskforce heeft inmiddels al diverse bijeenkomsten in de maand maart geannuleerd.’

DRV

DRV heeft vorige week al maatregelen getroffen die vandaag zijn uitgebreid, meldt een woordvoerder. ‘Begin vorige week is een Protocol coronavirus van kracht geworden met ‘groeten zonder aanraken’, een handenwasinstructie en een meldplicht bij verschillende symptomen.’ Een crisisteam heeft daarna aanvullende maatregelen bekendgemaakt, zoals het inventariseren van bezoekers van risicogebieden en een meldplicht daarover, het instellen van Whatsappgroepen voor dringende berichten, instructies voor thuiswerken en voor werken bij cliënten, en het advies om vaker online te vergaderen. Dinsdag zijn bij DRV aanvullende maatregelen getroffen die voorlopig gelden tot en met 16 maart, meldt de woordvoerder: ‘Bijeenkomsten en vergaderingen met meer dan 4 tot 6 personen worden verschoven, of online of telefonisch gehouden. Er zijn extra hygiënemaatregelen afgesproken met schoonmakers. Voor Brabant gelden extra maatregelen. Brabantse collega’s mogen tot en met 16 maart niet op andere vestigingen werken. Er is hun gevraagd om op de eigen vestiging de sociale contacten te beperken en bijvoorbeeld niet meer gezamenlijk te lunchen. Ook vragen we in Brabant om bij cliëntafspraken vooraf een aantal zaken af te stemmen, en bij voorkeur de afspraak uit te stellen of online of telefonisch door te laten gaan.’

EY

Over EY meldde Accountancy Vanmorgen vorige week al dat het kantoor alle eigen medewerkers heeft gevraagd niet gezamenlijk op wintersport te gaan om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Het Big Four-kantoor heeft inmiddels ook alle interne evenementen of bijeenkomsten met meer dan 25 deelnemers gecanceld of verschoven tot na 1 april, meldt woordvoerder Toby Ellson. Events, trainingen en borrels die door EY worden georganiseerd waaraan meer dan 25 mensen deelnemen, dienen afgezegd of verzet te worden tot na 1 april. Vergelijkbare bijeenkomsten die niet door EY worden georganiseerd waar meer dan 100 mensen aan deelnemen ‘die niet klant-kritisch zijn’, dienen tot 1 april vermeden te worden. Ook daar werken werknemers die woonachtig of werkzaam zijn in Noord-Brabant tot en met 16 maart zoveel mogelijk thuis.